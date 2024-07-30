Astro Bot temalı PS5 DualSense kontrolcüsü tanıtıldı! Sınırlı sayıda üretilecek

30 Temmuz 2024 11:55 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:55

Sony, popüler Astro Bot serisinin yeni oyununun 6 Eylül 2024'te piyasaya sürüleceğini State of Play etkinliğinde duyurmuştu. Şimdi ise oyunla birlikte sınırlı sayıda üretilecek özel bir PS5 DualSense kablosuz kontrolcü de tanıtıldı.

Yeni DualSense kontrolcü, Astro Bot'un ana karakteri olan Astro'ya atıfta bulunan bir tasarıma sahip. Beyaz temel üzerine mavi aksanlarla süslenen cihaz, Astro'nun yüzünü andıran dokunmatik yüzeyde bir çift göz barındırıyor.

PlayStation Studios çatısı altında faaliyet gösteren Team Asobi tarafından geliştirilen Astro Bot, oyunculara 3D platform tarzında bir macera sunuyor.

Astro, 50 gezegen boyunca diğer botları kurtarmak için yolculuğa çıkıyor ve PlayStation kontrolcüsüne benzeyen Dual Speeder adlı bir gemiyle galaksiler arası seyahat ediyor.

ASTRO BOT TEMALI PS5 DUALSENSE KONTROLCÜSÜNÜN FİYATI

Donanım Haber'in aktardığına göre Sony, oyuncuların DualSense kontrolcülerinde hissedebilecekleri dokuların sayısının arttığını ve Astro'nun güçlerinin ayrıca kontrolcünün dokunsal geri bildirimiyle de uyumlu olduğunu söyledi. 80 ABD doları fiyat etiketiyle satışa sunulan sınırlı sayıdaki Astro Bot DualSense kontrolcüsü oyunun çıkışıyla aynı gün olan 6 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Öte yandan yeni oyun, 2020 yılında çıkan Astro's Playroom'un devamı niteliğinde. Oyunun dünyasını daha da genişletiyor ve yeni yetenekler sunuyor. Geçtiğimiz günlerde, Astro'nun karşılaşacağı renkli dünyalar ile dost ve düşman karakterleri gösteren bir fragman yayınlanmıştı.