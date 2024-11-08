Audi, 700 km menzilli yeni elektrikli otomobil tanıttı: Sadece bir ülkede satılacak

08 Kasım 2024 11:24 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:24

Audi, yeni elektrikli otomobil markası "AUDI"yi duyurdu ve ilk konsept modeli "AUDI E" aracını tanıttı. Yeni AUDI E, 754 beygir gücü, 700 km menzil ve 10 dakikada 300 km şarj kapasitesi gibi dikkat çekici teknik özelliklere sahip. Yakında seri üretime geçerek tüketicilerle buluşması planlanan otomobil sadece bir ülkede satılacak.

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Alman otomobil devi Audi, yeni elektrikli otomobil markası "AUDI"yi duyurdu. Çin'e özel olarak tasarlanan marka, hem kendine has bir logoya hem de özgün bir tasarım anlayışına sahip olacak. Tanıtımı ise "AUDI E" adlı ilk konsept aracıyla beraber gerçekleştirildi. Yeni AUDI E modeli teknik özellikleri ile dikkat çekti.

AUDI E, 10 DAKİKADA 300 KM MENZİL SUNUYOR

Elektrikli ve station wagon formatında karşımıza çıkan AUDI E, geleneksel Audi çizgilerinden farklı bir tasarıma sahip. Önden bakıldığında, AUDI logosunun etrafını saran LED farlar bulunuyor. Farların oluşturduğu çerçeve, alt tampondaki LED aydınlatmalarla birleşerek araca şık bir görünüm kazandırıyor.

Arka bölümde de benzer bir tasarım dili hakim. AUDI ibaresi burada da yer alıyor ve aynı zamanda yan aynaların kamera şeklinde olması ve gövdeye gömülü kapı kolları gibi detaylar de dikkat toplayan tasarım detayları arasında bulunuyor.

AUDI E'nin iç mekanı, dış tasarımındaki şıklığı devam ettiriyor. Ön panel, geniş bir ekranla kaplanmış durumda ve kullanıcıya bilgi-eğlence sistemine erişim sağlıyor. Ambiyans aydınlatmalar, panoramik cam tavan ve ahşap detaylar gibi unsurlar da mevcut. Orta konsol da minimalist ve sade bir tasarıma sahip.

AUDI E, güçlü bir elektrikli motor sistemi ile donatıldı. 754 beygir gücü ve 800 Nm tork üreten çift motorla araç yüksek performans sunuyor ve 700 kilometrelik bir batarya menzili bulunuyor. Hızlı şarj desteği de unutulmamış. Audi'nin açıklamalarına göre, yalnızca 10 dakikalık bir şarjla araç 300 kilometrelik yol yapabilecek.

SERİ ÜRETİM İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Audi, AUDI E'nin yalnızca bir konsept olarak kalmayacağını duyurdu. Şirketin planlarına göre, AUDI E birkaç yıl içerisinde seri üretime geçecek ve tüketicilerle buluşacak.