Audi arabalara ChatGPT geliyor: Milyonlarca modelde desteklenecek

28 Haziran 2024 11:24 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 11:28

Audi, üretken yapay zeka furyasına ChatGPT ile katılacağını duyurdu. Otomobil üreticisi, önümüzdeki aydan itibaren OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotunu arabalarına entegre edeceğini açıkladı.

CHATGPT, 2 MİLYON AUDI ARACINDA KULLANILACAK

Audi, yaptığı açıklamada 2021 yılından bu yana üretilen ve MIB3 (Üçüncü Nesil Modüler Bilgi-Eğlence Sistemi) ile donatılmış yaklaşık 2 milyon otomobiline ChatGPT'yi ekleyeceğini söyledi.

Sohbet botu, Q6 e-tron gibi yeni otomobillerde ve E3 1.2 elektronik mimarisine sahip olan gelecekteki modellerde de Audi Asistanının bir uzantısı olarak Cerence Chat Pro aracılığıyla kullanıma çıkacak.

Daha önce Volkswagen de "ID" elektrikli araç ailesi dahil olmak üzere Tiguan, Passat ve Golf gibi modellerine ChatGPT uygulamasını ekleme kararı almıştı.

Audi araç sürücüleri bilgi-eğlence sistemleri ile navigasyon ve klima özellikleri sesle kontrol edebilecek. Asistanın kullanımı ise çok basit: "Hey Audi" ifadesini söyleyerek veya direksiyondaki "bas-konuş" düğmesine basarak ChatGPT'yi çağırabilir, ardından yapmak istediğiniz işlemi söyleyebilirsiniz.

Cerence Baş Gelir Sorumlusu Christian Mentz, üretken yapay zeka çözümlerini daha fazla sürücüye ulaştırmak için Audi ve Volkswagen Grubu ile ortaklıklarını sürdürmekten onur duyduklarını belirterek, "Cerence Chat Pro, benzersiz bir zeka düzeyiyle geliştirilecek. Audi'nin araç içi asistanının işlevleri, yolda sürüşün güvenliğini, konforunu ve iş verimliliğini artırıyor" diye konuştu.