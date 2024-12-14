Audi, efsane modelin üretimini durduruyor! Binlerce çalışan da işsiz kalacak

14 Aralık 2024 15:25 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 15:25

Audi, en büyük elektrikli SUV modeli Q8 e-tron'un üretimini 28 Şubat 2025 itibarıyla durduracağını ve bu modelin üretildiği Brüksel fabrikasını kapatacağını açıkladı. İşte kararın arkasındaki neden...

Alman otomotiv devi Audi​, en büyük elektrikli SUV modeli olan Q8 e-tron için üretim sürecinin sonlanacağı tarihi açıkladı. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, Q8 e-tron modelinin üretimi 28 Şubat 2025 itibarıyla sona erecek. Ancak bu karar, yalnızca otomobilin kendisini etkilemekle kalmayacak.

Q8 E-TRON'UN ÜRETİM HİKAYESİ SONA ERİYOR

Audi Q8 e-tron, üretime başladığı günden bu yana markanın elektrikli SUV segmentindeki en ilgi çeken modellerinden biriydi. Ancak markanın gelecekteki stratejileri doğrultusunda Q8 e-tron ailesinin üretimi durdurulacak. Daha önce üretimin sona ereceğine dair söylentiler gündeme gelse de kesin tarih ancak şimdi netleşmiş oldu.

BRÜKSEL​ FABRİKASI DA KAPANIYOR

Audi, Q8 e-tron'un üretimini Belçika'nın Brüksel kentinde bulunan fabrikasında gerçekleştiriyordu. Ancak bu fabrikanın da aynı tarihte kapatılacağı açıklandı. Fabrikanın kapanmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin kişi işini kaybedecek. Volkswagen Grubu'nun gelecekte bu fabrikayı başka bir üretim planına dahil edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

Son dönemlerde Audi Q8 e-tron tüm ilgiyi kaybetmişti. Otomobil oldukça yüksek maliyetlere sahipti ve bu sebeple de ciddi talep düşüklüğü ile karşı karşıyaydı. Bu durum, üretimin durdurulmasında etkili oldu.