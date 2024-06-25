Audi, en güçlü SUV otomobilini tanıttı: RS Q8 Performance

25 Haziran 2024 16:46 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:46

Alman otomobil devi Audi, RS Q8 Performance modelini resmi olarak tanıttı. Markanın SUV kategorisindeki en güçlü içten yanmalı motora sahip modeli olan otomobil, makyajlanan Audi Q8'in tanıtımından yaklaşık dokuz ay sonra görücüye çıktı.

AUDI RS Q8 VE Q8 PERFORMANCE ÖZELLİKLERİ

Carscoops.com sitesinin haberine göre hem RS Q8 hem de RS Q8 Performance, 4.0 litrelik çift turbo destekli bir V8 motordan gücünü alıyor. Modeller arasındaki en büyük fark, beygir güçleri ve 0-100km hızlanma süreleri tarafında karşımıza çıkıyor.

RS Q8, 592 beygir gücü ve 800 Nm tork üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza 3.8 saniyede ulaşabiliyor. RS Q8 Performance ise isminin hakkını vererek 632 beygir gücü ve 850 Nm tork üretebiliyor. Bu kombinasyon, aracı 0'dan 100 km/s hıza 3.6 saniyede ulaştırıyor.

Şirketten gelen bilgiye göre RS Qi 250 km/s, RS Q8 Performance ise 280 km/s maksimum hız yapabiliyor. Ayrıca RS Q8 Performance'de özel bir egzoz sistemi bulunurken, her iki modelde de sekiz ileri Tiptronic şanzıman sistemi kullanılıyor ve gücü "Quattro" sistemi üzerinden dört tekere aktarıyor.

Söz konusu modellerde sürüş yüksekliğini 90 mm'ye kadar ayarlayabilen adaptif havalı süspansiyon sistemleri de mevcut.

Fren mekanizmasına baktığımızda; RS Q8, 10 pistonlu kaliperlere sahip 420 mm ön ve 370 mm arka disklerle donatılmışken, RS Q8 Performance ise önde 440 mm, arkada ise 370 mm'lik karbon seramik disklerle geliyor.

AUDI RS Q8 VE Q8 PERFORMANCE FİYATLARI

Bu ay içinde Avrupa'da satışa sunulacak olan Audi RS Q8 ve Q8 Performance modellerin başlangıç fiyatları sırasıyla 141 bin euro ve 155 bin euro olarak belirlenmiş durumda.