Audi sözünü tutamadı: 2033'teki 'araç' planını iptal etti!

03 Ağustos 2024 17:42 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 17:43

Almanya merkezli Audi, 2021 yılında kullanıcılarına bir söz vererek, 2033 yılına kadar sadece elektrikli araç satan bir marka haline gelmeyi hedeflediğini söylemişti. Ancak şirket bu planını birkaç yıl daha esnetmeyi planladığını duyurdu.

Audi CEO'su Gernot Döllner, Top Gear dergisine verdiği demeçte, Audi'nin "esnek" kalması gerektiğini belirtti.

AUDI ELEKTRİKİL ARAÇ PLANINI NEDEN ERTELEDİ?

Motor1'in aktardığına göre Döllner bu açıklamayı, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar zararlı emisyon üreten otomobillerin satışını yasaklama hedefini erteleme olasılığı bağlamında yaptı. Bununla birlikte, Ingolstadt'ta Teknik Geliştirme'nin de başında olan üst düzey yönetici, elektrikli araçların uzun vadede "tek seçenek" olduğunun da altını çizdi.

Daha önce Mercedes, Porsche, Ford ve Renault gibi firmalar da elektrikli tamamen elektrikli olma planlarını ertelemişti. Bununla birlikte, erteleme kararlarının arkasında yatan sebep: elektrikli araçlara yönelik talebin beklenenden çok daha düşük olması.

Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi ise bu araçların menzil kapasiteleri ve özellikle şehir dışı yolculuklarda güzergahlarda yeterince şarj istasyonu bulunmaması. Bu sorunu ise Güney Koreli teknoloji devi Samsung çözmeyi hedefliyor.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, geliştirmiş olduğu yeni katı hal bataryasıyla yaklaşık 965 kilometre menzil sağlayabiliyor. Bu teknolojinin en iyi yanıysa, bataryanın sadece 9 dakika gibi kısa bir sürede tamamen şarj olabilmesi.

Samsung'un açıklamasına göre, yeni katı hal bataryalarla donatılmış ilk elektrikli araçlar 2027 yılında piyasaya sürülecek. Ancak yeni bataryaların maliyeti oldukça yüksek olduğu için başlangıçta sadece "süper premium" olarak nitelendirilen elektrikli araçlarda kullanılacak.