Audi'den tarihi karar! Dünyanın en büyük pazarında logosunu kullanmayı bırakıyor

08 Ağustos 2024 15:33 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:33

Audi, Çin pazarına özel olarak geliştirdiği yeni elektrikli araç serisinde ikonik dört halkalı logosunu kullanmama kararı aldı. Volkswagen Grubu'na ait olan markanın Çinli şirket SAIC Motor ile olan ortaklığı ve "marka imajı değerlendirmesi" bu kararda önemli bir faktör oldu.

Kod adı "Purple" olan yeni serinin farklı bir logoya sahip olup olmayacağı ya da araçların üzerinde sadece Audi yazıp yazmayacağı belli değil. Ancak Reuters, seri için bir konsept otomobilin kasımda tanıtılacağını ve Audi'nin serinin "marka hikayesini" de açıklayacağını bildirdi.

AUDI, YENİ SERİ İÇİN 2030'A KADAR 9 MODEL PLANLIYOR

Konu hakkında bilgi sahibi olan bir kişi, 2030 yılına kadar dokuz modelin planlandığını bildirdi. Öte yandan Audi, bu konuda yorum yapmaktan kaçınırken SAIC, söz konusu elektrikli araçların "gerçek bir Audi olacağını ve otantik Audi DNA'sına sahip olacağını" belirtti.

Çinli otomobil üreticileri, elektrikli araçlarıyla dünyanın en büyük pazarı olan kendi iç pazarlarında giderek daha fazla pay sahibi oluyor. Bu durum, birçoğu benzinli motorlu modellere çok daha bağımlı olan Batılı otomobil üreticilerinin satışlarının düşmesine yol açarak onları yeni ortaklıklar kurmaya itti.

Audi ve Volkswagen'in ortağı olan SAIC, mayıs ayında Çin pazarı için ortaklaşa bir elektrikli araç platformu geliştireceklerini açıklamıştı.

Şanghay merkezli danışmanlık firması Automotive Foresight'ın yönetici direktörü Yale Zhang, Audi ve VW gibi otomobil üreticilerinin, bu modelleri diğer pazarlara uyarlamadan önce daha fazla araştırma yapacaklarını söylüyor.

Audi, 2024 yılının ilk altı ayında Çin'de 10.000'den az elektrikli araç sattı. Buna karşılık, Çin'in premium elektrikli araç markaları Nio ve Zeekr, her biri sekiz kat daha fazla satış yaptı.