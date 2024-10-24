Avrupa Birliği, ABD'li şirketleri affetmiyor! LinkedIn'e rekor ceza geldi

24 Ekim 2024 16:57 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:57

Avrupa Birliği, ABD'li şirketlere yönelik yaptırımlarını sürdürüyor. Son olarak LinkedIn, üyelerinin kişisel verilerini uygunsuz bir şekilde hedefli reklamcılık için kullanması nedeniyle 310 milyon euro para cezasına çarptırıldı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, LinkedIn'in veri işleme süreçlerini düzeltmesi için süre tanıdı.

Avrupa Birliği​ son yıllarda Apple'dan Google ve Meta'ya kadar birçok ABD'li şirketi soruşturma altına aldı ve birliğin kurallarını ihlal ettiği tespit edilen şirketlere yüzmilyonlarca euro ceza kesildi. Son olarak yaptırımların yeni hedefi, dünya genelinde popüler olan iş bulma platformu LinkedIn​ oldu.

LİNKEDİN, KİŞİSEL VERİLERİ YASA DIŞI BİR ŞEKİLDE İŞLEDİ

Engadget'in haberine göre, İrlanda Veri Koruma Komisyonu'nun (DPC) LinkedIn'ın hedefli reklamcılık için üyelerinin kişisel verilerinin davranışsal analizlerini uygunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini tespit etmesinin ardından Avrupa Birliği, platforma 310 milyon euro ceza kesti.

Komisyon, LinkedIn'in kullanıcıların verilerini işlemek için kullandığı izin alma, meşru çıkarlar ve sözleşme gereklilikleri gibi gerekçelerin yetersiz olduğunu ve veri işleme süreçlerinin Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) aykırı olduğunu belirledi. LinkedIn'e tüm verileri yasalarla uyumlu bir şekilde toplaması için süre tanındı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu yetkilisi Graham Doyle, "Kişisel verilerin uygun bir yasal dayanak olmaksızın işlenmesi, veri sahiplerinin temel veri koruma hakkının açık ve ciddi bir ihlalidir" diye açıklama yaptı.

ŞİRKET, GDPR'YE UYUMLU OLDUĞUNU SAVUNDU

Karar, kar amacı gütmeyen Fransız kuruluşu La Quadrature Du Net tarafından 2018 yılında yapılan bir şikayet ve LinkedIn'in kullanıcılarının kişisel verilerini yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işleyip işlemediğini inceleyen ilk soruşturmadan kaynaklanıyor. Konu ilk olarak Fransız Veri Koruma Kurumu'na iletildi ve daha sonra LinkedIn'in Avrupa'daki merkezi İrlanda olduğu için DPC'ye aktarıldı.

LinkedIn sözcüsü, DPC'nin kararına cevaben yaptığı açıklamada, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumlu olduklarına inandıklarını ve bununla birlikte reklam uygulamalarının İrlanda'nın kararına uygun olmasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.