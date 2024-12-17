Avrupa Birliği, Elon Musk'a rakip oldu! 10 milyar euroluk uydu internet projesi devreye alınıyor

17 Aralık 2024 11:39 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:39

Avrupa Birliği, Starlink'e rakip olarak geliştirilen ve 290 uydudan oluşan IRIS uydu internet sistemi için SpaceRISE konsorsiyumu ile 12 yıllık bir imtiyaz sözleşmesi imzaladı. Projenin toplamda 10 milyar euroya mal olması planlanıyor.

Avrupa Birliği​ (AB), Elon Musk'ın Starlink​'ine rakip olarak güvenli ve dayanıklı bir iletişim altyapısı oluşturmak amacıyla geliştirdiği IRIS uydu internet sistemi için önemli bir adım attı. AB Komisyonu, 290 uydudan oluşan çok yörüngeli bu sistemin kurulumu ve işletimi için SpaceRISE konsorsiyumu ile imtiyaz sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

AB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, IRIS'in Avrupa'nın güvenli bağlantı ihtiyacını karşılamak üzere tasarlandığı belirtildi. Yeni siste, AB ile SpaceRISE konsorsiyumu ortaklığında geliştirilecek, konuşlandırılacak ve işletilecek.

AB GENELİNDEKİ BAĞLANTI BOŞLUKLARINI KAPATACAK

Açıklamada, IRIS'in uzun vadeli zorluklara karşı güvenli, dayanıklı ve gelişmiş uydu bağlantısı sunacağı vurgulandı. IRIS'in kullanıcılara gelişmiş bağlantı hizmetleri sağlayacağı ve AB genelindeki bağlantı boşluklarını kapatacağına dikkat çekilen açıklamada, sistemin Avrupa'nın stratejik özerkliğini ve teknolojisini destekleyeceği kaydedildi.

Açıklamada, IRIS sistemin hem orta hem de alçak yörüngenin avantajlarından faydalanacağı, sistemin özel şirketlere ve vatandaşlara yüksek hızlı geniş bant internet hizmeti vereceği belirtildi.

ÜÇ UYDU AĞI OPERATÖRÜNÜ BİRLEŞTİRDİ

Projenin uygulanmasından sorumlu SpaceRISE konsorsiyumunun Avrupa uydu ağı operatörlerinden SES SA, Eutelsat SA ve Hispasat SA'yı bir araya getirdiği hatırlatılan açıklamada, bunun Avrupa genelinde alt yüklenici ekip tarafından da destekleneceği kaydedildi.

Konsorsiyumun önemli ortakları arasında şu şirketler yer alıyor:

Thales Alenia Space

OHB

Airbus Defence ve Space

Telespazio

Deutsche Telekom

Orange

Hisdesat

Thales SIX

KAMU-ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI

Konsorsiyumla yapılan 12 yıllık imtiyaz sözleşmesinin, 2030'a kadar ticari bağlantı hizmetlerini sağlamak için güçlü bir kamu-özel sektör ortaklığı teşkil ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, IRIS'in kamu finansmanının AB ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), özel yatırımlarının ise SpaceRISE konsorsiyumu tarafından yapılacağı ifade edildi.

IRIS uydu internet sistemi, başta Elon Musk'ın sahibi SpaceX tarafından hayata geçirilen ve halihazırda yüzlerce ülkede kullanılmakta olan Starlink sistemine ve bu alanda sayıları artması beklenen diğer sistemlere rakip olacak. Avrupa Birliği, toplam maliyeti 10 milyar euroyu bulması planlanan projeye kendi bütçesinden de önemli bir mali kaynak sağlayacak.