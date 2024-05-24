Avrupa Birliği, OpenAI'ya gözdağı verdi: 'ChatGPT bizimle tam uyumlu değil'

24 May 2024 16:22 - Güncelleme : 24 May 2024 16:23

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Google ve Meta, yapay zeka için Hollywood'a milyonlarca dolarlık teklif götürdü

Avrupa Veri Koruma Kurulu (European Data Protection Board - EDPB), OpenAI'nin ChatGPT sohbet botunun daha az yanlış bilgi üretmesi için gösterdiği çabaların, Avrupa Birliği'nin veri kurallarına tam uyum sağlamak için yeterli olmadığını açıkladı.

EDPB, internet sitesinden yayınladığı bir raporda, "ChatGPT çıktılarının yanlış anlaşılmasını önlemek amacıyla şeffaflık ilkesine uyum sağlamak için alınan önlemler faydalı olsa da veri doğruluğu ilkesine uyum sağlamak için yeterli değildir" ifadesini kullandı.

"UYDURMA VE YANLI ÇIKTILAR ÜRETEBİLİYOR"

Raporda ChatGPT'nin, AB'nin veri koruma kurallarının rehber ilkelerinden biri olan "veri doğruluğu ilkesi"ne uyumu konusunda, "Sistemin olasılıksal doğası nedeniyle, mevcut eğitim yaklaşımı yanlı veya uydurma çıktılar da üretebilen bir modele yol açmaktadır" denildi.

Bunun yanı sıra, "ChatGPT tarafından sağlanan çıktıların, gerçek doğruluklarından bağımsız olarak bireylerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere son kullanıcılar tarafından gerçeklere dayalı olarak doğru kabul edilmesinin muhtemel olduğuna" işaret edildi.

Reuters'in aktardığına göre, bazı AB üyesi devletlerdeki ulusal gizlilik gözlemcileri tarafından başlatılan çeşitli soruşturmalar hâlâ devam ediyor. Bu nedenle sonuçlara ilişkin tam bir açıklama yapılmış değil.

CHATGPT, SCARLETT JOHANSSON'U KIZDIRDI

ChatGPT son olarak Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ile OpenAI arasındaki "ses" kriziyle gündeme gelmişti. OpenAI, sohbet botunun sesli iletişim altyapısında kullanılan "Sky" karakterinin sesinin Johansson'dan çalındığı iddiasını yalanlarken, ünlü oyuncu da hayal kırıklığına uğradığını dile getirmişti. Tartışmalar sonrasında Sky, ChatGPT'den kaldırıldı.