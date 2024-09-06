Avrupa Birliği ve diğer ülkeler yapay zeka için bir araya geldi: Tarihi anlaşma!

06 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:16

Litvanya'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında, Avrupa Birliği dahil birçok ülke yapay zeka sistemlerini düzenleyen uluslararası anlaşmayı imzaladı. AB Yapay Zeka Yasası'ndan farklı olan anlaşma, kamu ile özel sektörde yapay zeka kullanımını kapsayan hukuki bir çerçeve sunuyor.

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Avrupa Birliği, Norveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aralarında bulunduğu ülkeler, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları gayriresmi konferansında Avrupa Konseyi'nin uluslararası yapay zeka (YZ) anlaşmasını imzaladı. Sözleşmenin, AB Yapay Zeka Yasası'ndan büyük bir farkı var.

YAPAY ZEKAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME İMZALANDI

Euronews'in haberine göre, geçtiğimiz mayıs ayında kabul edilen ve imzaya açılan bu sözleşme, yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsünün tamamını kapsayan hukuki bir çerçeve sunuyor ve bu sistemlerin yol açabileceği riskleri ele alırken, sorumlu yenilikleri teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşma, ağustos başında yürürlüğe giren AB'nin Yapay Zeka Yasası'ndan farklı olarak, AB üyesi olmayan ülkeler tarafından da imzalanabiliyor. Ayrıca anlaşma kamu ve özel sektörlerde yapay zeka sistemlerinin kullanımını kapsıyor ve özel sektörü düzenlerken ilkelere ve yükümlülüklere uymak için farklı modeller sunuyor.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić, yaptığı açıklamada, "Sözleşme, potansiyel olarak küresel bir erişime sahip açık bir anlaşmadır. Bu ilk imzaların, hızla gelecek olan onaylarla takip edilmesini ve anlaşmanın bir an önce yürürlüğe girmesini umuyorum" dedi.

Antlaşma, aralarında en az üç Avrupa Konseyi üyesi devletin de bulunduğu beş imzacının onayladığı tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecek. Avrupa Konseyi'nin 46 üye ülkesi anlaşmayı müzakere etti: AB ülkeleri ve aralarında Avustralya, Kanada, Japonya ve Arjantin'in de bulunduğu AB üyesi olmayan on bir ülke.

Dünyanın her yerinden ülkeler bu anlaşmaya katılabilecek ve hükümlerine uymayı taahhüt edebilecek.