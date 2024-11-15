Avrupa Birliği'nden Meta'ya 840 milyon dolar ceza! Gerekçesi belli oldu

15 Kasım 2024 10:29 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:39

Avrupa Birliği, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaların sahibi olan Meta Platforms şirketine 840 milyon dolar para cezası verdi. Cezaya yol açan sebep ise "Marketplace" ile "Facebook" platformlarının birleştirilerek şirketin kullanıcılara kendi ilan hizmetini dayatması oldu.

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Avrupa Birliği​, Meta Platforms şirketine, Facebook Marketplace ile rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 798 milyon euro (840 milyon dolar)para cezası​ verdi. AB Komisyonu, Meta'nın çevrim içi sınıflandırılmış ilan hizmeti Marketplace'i sosyal ağı Facebook ile birleştirerek piyasa avantajı sağladığını ve rakiplerine adil olmayan koşullar dayattığını belirtti.

META, AVRUPA BİRLİĞİ'NE İTİRAZ EDECEK

Meta, karara itiraz edeceğini açıkladı ancak aynı zamanda AB'nin endişelerini gidermek amacıyla çalışacağını ve gereken düzenlemeleri hızlı bir şekilde hayata geçireceğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu, 2021 yılında başlattığı soruşturma kapsamında Meta'nın Facebook Marketplace'i, sosyal medya platformu Facebook'a entegre ederek rakip ilan platformlarına zarar vermekle suçladı. Aralık 2022'de Meta'nın kullanıcıları Marketplace'i kullanmaya zorladığını ve böylece AB rekabet kurallarını ihlal ettiğini ileri sürdü.

FACEBOOK MARKETPLACE, 2016'DA KULLANIMA AÇILDI

Meta, Facebook Marketplace'i 2016'da başlattı ve bir yıl sonra birkaç Avrupa ülkesine yayıldı. Öte yandan Meta, suçlamaları reddederek Facebook kullanıcılarının Marketplace'i kullanıp kullanmama konusunda tamamen özgür olduklarını ve bu entegrasyonun rakip platformlara zarar verdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını savundu.

Avrupa Birliği rekabet kurallarına göre, şirketler ihlallerden dolayı yıllık küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası ile karşı karşıya kalabiliyor. Meta; Instagram, Facebook, WhatsApp ve Oculus gibi birden fazla şirketi ve Meta AI adlı yapay zeka destekli sohbet botunu bünyesinde barındırıyor.