Avrupa Birliği'nin 'otomobil' kararına tepkiler çığ gibi: "Kararınızdan vazgeçin!"

12 Aralık 2024 16:14 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 16:15

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), 2035'te içten yanmalı motorlu araçların yasaklanmasını tersine çevirmek ve biyoyakıtlarla çalışan araçların satışına izin verilmesini talep ediyor.

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Avrupa Parlamentosu​'nun (AP) en büyük siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi (EPP), Avrupa Birliği​'nin otomobillerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmaya yönelik ana politikalarını zayıflatmak için bir kampanya yürütüyor. Reuters'ın haberine göre, 2035 yılında yürürlüğe girmesi planlanan içten yanmalı motor yasağının değiştirilmesini istiyorlar.

Merkez sağ Avrupa Halk Partisi'nin çarşamba günü yayınlanacak olan talepleri, Avrupa'nın zor durumdaki otomobil üretim sektörüne acilen yardım edilmesi için otomobil üreticileri ve ulusal hükümetler tarafından Brüksel üzerinde artan baskı zincirine eklenen son halka olacak.

İÇTEN YANMALI MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞINA İZİN VERİMELİ

EPP belgesinde, Avrupa Birliği'nin 2035 yılında CO2 yayan yeni araçların satışına getirdiği yasağın, bu tarihten sonra biyoyakıt ve diğer alternatif yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlu araçların satışına izin verecek şekilde "tersine çevrilmesi" çağrısı yapıldı. Ayrıca yasanın, elektrikli batarya ve içten yanmalı motor içeren plug-in hibrid otomobilleri destekleyecek şekilde değiştirilmesi gerektiği belirtildi.

Avrupa'nın otomobil sektörü, zayıf talep, Çin rekabeti ve beklenenden düşük elektrikli araç satışlarıyla mücadele ederken binlerce kişinin işinden olmasıyla çalkantı içinde. Öte yandan EPP önemli bir siyasi güce sahip ve yeni Avrupa Komisyonu'nun 27 üyesinin çoğunluğu, Başkan Ursula von der Leyen de dahil olmak üzere, bu partinin saflarından gelmekte.

EPP taslak belgesinde ayrıca otomobil üreticilerinin önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan daha sıkı emisyon limiti düzenlemelerinin etkisinden korunması gerektiğine de dikkat çekildi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ, 15 MİLYAR EURO CEZA ÖDEYEBİLİR

Renault'un başında bulunan Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) Başkanı Luca de Meo, salı günü yaptığı açıklamada AB'nin mevcut politikasının sektörün potansiyel olarak 15 milyar avro (15,8 milyar dolar) ceza ile karşı karşıya kalması anlamına geldiğini ve bunun da parayı yatırımlardan saptıracağını söyledi.

"Kuralları koyanlar gerekli piyasa koşullarını, şarj altyapısını, istikrarlı teşvik planlarını, enerji fiyatlandırmasını vs. sağlamadılar" diyen Luca de Meo, 2025 CO2 limitlerinin acil bir konu olduğunu ve 2035 içten yanmalı motor yasağı konusunda bir çözüm bulmak için hâlâ 10 yıl olduğunu söyledi.

EPP, 2025 sınırlarının 2027'ye ertelenmesini ya da otomobil üreticilerinin uyumluluğunun hesaplanma şeklinin yumuşatılmasını önerdi.