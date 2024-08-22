Avrupa harekete geçti: İlk ve orta dereceli okullarda akıllı telefon yasaklandı!

22 Ağustos 2024 21:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 21:43

Kiralık telefon fiyatları: iPhone 15, Galaxy S22 Ultra ve dahası! Telefon kiralama ücretleri belli oldu

Kiralık telefon fiyatları: iPhone 15, Galaxy S22 Ultra ve dahası! Telefon kiralama ücretleri belli oldu

Belçika, öğrencilere akıllı telefon kullanımını yasaklamaya başladı. Kararın zamanla daha geniş bir kitleyi kapsaması bekleniyor. Valonya-Brüksel Eğitim Ağı (WBE) tarafından alınan bu karar, 132 bin 600 öğrenciyi doğrudan etkileyerek, eğitim süreçlerinde önemli değişikliklere yol açacak. Teknoloji bağımlılığının artması ve siber zorbalığın giderek yaygınlaşması ülkeleri yeni kararla almaya zorluyor.

BELİRLİ BÖLGELERİ KAPSAYACAK

Belçika'da Fransızca konuşulan bölgeler ile başkent Brüksel'deki ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımı yasaklandı. Valonya-Brüksel Eğitim Ağı'nın (WBE) aldığı karara göre, Fransızca eğitim veren 373 okulda 26 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 eğitim-öğrenim dönemi itibarıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin beraberlerinde akıllı telefon getirmesi yasaklanacak.

YASAK, 132 BİN 600 ÖĞRENCİYİ KAPSAYACAK

Ülkede Flamanca konuşulan tarafta ise halen hükümetin yasak üzerinde anlaşması bekleniyor. Belçika'da tüm okullar kendi kurallarını uyguluyor, bazıları her türlü elektronik cihazın okul içine alınmasını yasaklarken, bazıları ise esneklik gösteriyordu. Yasak, 132 bin 600 öğrenciyi kapsayacak.

TACİZ SUÇLARI ARTIŞTA

WBE, kararın öğrencilerin akıllı telefonlarla birbirlerinin görsellerini çekerek, sosyal medya platformlarında paylaştığı ve bunların giderek daha fazla sayıda taciz suçu doğurduğu için alındığını bildirdi.

Kararın zamanla başka ülkeleri de kapsaması tartışılıyor. Böylelikle çocukların telefon bağımlılığının ve çeşitli suçların önüne geçilmesi hedefleniyor.