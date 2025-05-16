Avrupa istedi Microsoft yaptı! Popüler hizmet Office bünyesinden kaldırılıyor

Avrupa Birliği, Microsoft'un çevrim içi toplantı platformu Teams'i Office paketi ile birleştirerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. ABD'li teknoloji devi, AB'nin endişelerini gidermek amacıyla Teams'i Office yazılım paketinden çıkarmayı taahhüt etti.

AB Komisyonu, Teams'i Office ile birleştirerek rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında teknoloji şirketi Microsoft'un çeşitli taahhütlerde bulunduğunu ve bu taahhütler konusunda 1 ay boyunca AB'ye geri bildirim yapılabileceğini açıkladı.

OFFICE PAKETİ TEAMS OLMADAN SUNULACAK

Açıklamada, önerilen taahhütler kapsamında Microsoft'un paketlerinin sürümlerini Teams olmadan ve indirimli bir fiyata kullanıma sunacağı, müşterilerin mevcut sözleşmeler çerçevesinde Teams olmayan paketlere geçmelerine izin vereceği, Teams'in rakiplerine diğer Microsoft ürünleriyle daha fazla birlikte çalışabilirlik imkanı sunacağı ve müşterilerin verilerini Teams'den rakip çözümlerin kullanımına geçirmelerine izin vereceği kaydedildi.

İlgili bütün tarafların Microsoft'un sunduğu taahhütler hakkında görüşlerini bildirebileceğine işaret edilen açıklamada, birlikte çalışabilirlik ve veri taşınabilirliği yükümlülükleri konusundaki taahhütlerin 10 yıl, diğer taahhütlerin ise 7 yıl boyunca geçerli olacağı belirtildi.

AB, 2023'te Microsoft'a sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams'i Office ile birleştirerek Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi, AB Komisyonunda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Bazı durumlarda şirketler, yürütülen rekabet soruşturmasını kapatmak ve para cezası almamak için AB Komisyonunun endişelerini giderecek çeşitli taahhütlerde bulunarak uzlaşı yoluna gidiyor.