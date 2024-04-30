Avrupa Komisyonu, iPad konusunda kararını açıkladı

30 Nisan 2024 12:12 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 12:14

AB Dijital Hizmetler Yasası nedeniyle iPhone'dan iOS'a kadar pek çok ürününde köklü değişiklere giden Apple, bu durumdan rahatsız olsa da önümüzdeki günlerde başı ağrımaya devam edecek gibi duruyor.

Apple, DMA'dan olabildiğince kaçınmayı denedi. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Şimdi de AB Komisyonu, aylar süren inceleme sürecinin ardından iPadOS'un (iPad işletim sistemi) Dijital Hizmetler Yasası'na tabi tutulacağına karar verdi.

IOS'TAKİ DEĞİŞİKLİKLER IPADOS'A DA YANSIYACAK

Bu bağlamda iPhone'da gördüğümüz bütün değişiklikler yakında iPad'de de geçerli olacak. Bunlar arasında alternatif ödeme sistemleri ve alternatif uygulama marketleri, varsayılan tarayıcıyı değiştirebilme, önceden yüklenmiş uygulamaları kaldırma gibi seçenekler yer alıyor.

APPLE'A 6 AY SÜRE

Dijital Hizmetler Yasası mart ayında yürürlüğe girdi. Apple'ın yükümlülükleri yerine getirmek için 6 ay süresi var. Kurallara uyulmaması halinde küresel geliri üzerinden yüzde 10 para cezası öngörülüyor. İhlallerin tekrarlanması, cezayı yüzde 20 oranına yükseltiyor.

Dijital Hizmetler Yasası (DMA), Avrupa Birliği genelinde 45 milyon bireysel, 10 bin kurumsal kullanıcısı bulunan ve 75 milyar eurodan yüksek piyasa değerine sahip olan şirketleri gatekeeper (eşik bekçisi) olarak tanımlıyor.