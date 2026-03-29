Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

Mart 29, 2026 11:31
1
Avrupa Komisyonu'nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

Yıllardır veri ihlalleri nedeniyle teknoloji devlerine ağır cezalar kesen Avrupa Komisyonu, bu kez kendisi bir siber saldırıyla gündeme geldi. Komisyonla bağlantılı web platformlarına ve çalışan veri tabanlarına sızan saldırganların, büyük miktarda veriyi ele geçirdiği açıklandı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Europa.eu platformunu ve çalışan verilerini barındıran bulut altyapısının hedef alındığı ifade edildi. İlk tespitlere göre saldırganlar fark edilmeden önce sistemlerden 350 GB büyüklüğünde veri çekmeyi başardı.

2
Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

Doğrusu, Avrupa’nın veri güvenliği konusunda en sert düzenlemelerini uygulayan kurumlarından birinin böyle bir saldırıyla karşı karşıya kalması dikkat çekici bulundu.

AWS HESABI ÜZERİNDEN ERİŞİM SAĞLANDIĞI İDDİASI

Henüz resmi detaylar netleşmiş değil. Ancak ilk bilgilere göre saldırganlar, Komisyonun AWS hesaplarından birini ele geçirerek sistemlere erişim sağlamış olabilir.

3
Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

Bu erişim sayesinde hem ilgili web platformlarına hem de çalışanlara ait bazı verilere ulaşıldığı düşünülüyor. Yetkililer saldırının kapsamını ve hangi verilerin sızdırıldığını belirlemek için incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.

Bir başka dikkat çekici nokta ise şu: Avrupa Komisyonu Şubat ayında da çalışan verilerinin sızdırıldığına dair bir açıklama yapmıştı. Bu olayın yeni saldırıyla bağlantılı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

4
Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

SİBER GÜVENLİK PAKETİ SONRASI GELEN SALDIRI ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Ocak ayında telekom operatörlerinin tedarik zincirinde yaşanabilecek siber saldırılara karşı yeni bir siber güvenlik paketi yayımlamıştı.

5
Avrupa Komisyonu’nun veri tabanı hacklendi: 350 GB veri çalındı

İşte tam da bu düzenlemenin ardından Komisyonun kendisinin saldırıya uğraması, teknoloji çevrelerinde eleştirilere neden oldu. Yani açıkçası, güvenlik konusunda sert kurallar koyan kurumun kendi sistemlerinde böyle bir açık yaşaması oldukça ironik bulunuyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.