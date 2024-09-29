Avrupa Uzay Ajansı'ndan çılgın deney! Uyduyu atmosferde paramparça edecekler

29 Eylül 2024 17:39 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 17:41

ESA, 2027’de fırlatacağı DRACO adlı uyduyu atmosfere yeniden girerken parçalayarak, uyduların nasıl dağıldığını incelemeyi ve uzay çöpü sorununu azaltmayı hedefliyor. Bu görev, 2030'a kadar "Sıfır Enkaz Tüzüğü" kapsamında yeni uzay çöpü oluşumunu engellemek için yapılan çalışmalardan biri olacak.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 2027 yılında Dünya'nın yörüngesine bir uydu​ fırlatmayı ve atmosfere yeniden girerken parçalanmasını izlemeyi planlıyor. Projenin amacı uyduların tam olarak nasıl parçalandığını anlamaya yardımcı olmak ve böylece bilim insanlarının daha fazla uzay çöpünün oluşmasını nasıl önleyebileceklerini öğrenmelerini sağlamak.

AMAÇ, UZAY ÇÖPÜ SORUNUNU ÖNLEMEK

Yörüngeye daha fazla uydu gönderdikçe uzay çöpü daha büyük bir sorun haline geliyor, ancak ESA gibi kuruluşlar bu sorunun önüne geçmek için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Son görev, ajansın 2030 yılına kadar ilave uzay çöpü oluşumunu durdurmaya yönelik "Sıfır Enkaz Tüzüğü" girişiminin bir parçası olarak yürütülecek.

Görev, Yıkıcı Yeniden Giriş Değerlendirme Konteyner Nesnesi (DRACO) olarak adlandırılıyor ve uydunun içi, araç atmosfere yeniden giriş sırasında yok olurken veri toplayacak. Ayrıca yıkımdan kurtulacak şekilde tasarlanmış 40 santimetrelik bir kapsül içerecek ve kapsül okyanusa doğru ilerlerken toplanan verileri iletecek.

ARAÇ, 200 KG AĞIRLIĞINDA

Havacılık ve uzay mühendisliği şirketi Deimos, yaklaşık bir çamaşır makinesi büyüklüğünde ve yaklaşık 200 kg ağırlığında olacak DRACO'yu inşa edecek. Araç 200 sensör ve dört kamera içerecek ancak itici güç ya da navigasyon sistemi bulunmayacak.

ESA, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Dünya'ya geri dönen uzay enkazlarının çoğunun kontrolsüz bir şekilde ilerlediğini belirtti. Bu görevle birlikte amaçlarının, ortalama bir atmosfere girişi taklit ederek uyduyu yakından incelemek olduğunu da sözlerine ekledi. ESA'ya göre verileri toplamak için 20 dakika süre var.