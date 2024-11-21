Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler belli oldu: İşte Türkiye'nin sırası

21 Kasım 2024 16:29 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 16:32

Avrupa'da en çok otomobil satılan ülkeler belirlendi. Türkiye, yılın ilk 10 ayında toplam otomobil satışında Avrupa'da 6. sırada yer alırken, kişi başına düşen otomobil satışında 32 ülke arasında 29. sırada bulunuyor. İşte detaylar.

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ESB Danışmanlık, Avrupa​ pazarında en çok otomobilin satıldığı ülkeleri açıkladı. Yılın ilk 10 ayını (Ocak-Ekim) kapsayan verilerde Türkiye​, toplam otomobil satışında Avrupa'da 6. sırada yer aldı. Ancak kişi başına düşen otomobil satışı söz konusu olduğunda tablo oldukça değişiyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞINDA DA AVRUPA'DA İLK 10'DA

Türkiye, elektrikli otomobil satışında da 9. sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Öte yandan 10 ay sonunda elektrikli otomobil satışında 1 basamak yükselirken ekim ayındaysa 4 basamak geriledi.

KİŞİ BAŞINA OTOMOBİL SATIŞI SIRALAMASINDA TÜRKİYE GERİDE

Toplam otomobil satışında İtalya, İspanya, Polonya ve Belçika gibi ülkelerin ardında yer alsa da kişi başına düşen satış oranlarında sıralama farklılaşıyor:

İtalya: 1.000 kişi başına 22 otomobil satışı

1.000 kişi başına 22 otomobil satışı Belçika: 1.000 kişi başına 34,2 otomobil satışı

1.000 kişi başına 34,2 otomobil satışı Türkiye: 1.000 kişi başına 8,8 otomobil satışı

1.000 kişi başına 8,8 otomobil satışı Polonya: 1.000 kişi başına 11,8 otomobil satışı

1.000 kişi başına 11,8 otomobil satışı İspanya: 1.000 kişi başına 17,5 otomobil satışı

ESB Danışmanlık tarafından paylaşılan tabloda da görülebileceği üzere Türkiye, kişi başına otomobil satışı sıralamasında 32 ülke arasında 29. sırada bulunuyor.