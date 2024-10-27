Avrupa'da en çok satan otomobil belli oldu! Alman üreticilere kötü haber

27 Ekim 2024 09:25 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 09:27

Avrupa pazarında en çok satan otomobil belli oldu. Ne Almanlar ne de Fransızlar! 2024 Eylül ayında Avrupa otomotiv pazarında zirvenin sahibi, ABD'li üretici Tesla "Model Y" aracı oldu.

Dünyada olduğu gibi Avrupa​'da da elektrikli araçların popülerliği hızla artıyor. ABD'li üretici Tesla​, bu alanda öne çıkan şirketlerin başında geliyor. Araştırma şirketi Dataforce'un satış rakamlarına göre Tesla Model Y​, eylül ayında Avrupa'da en çok satılan otomobil (en çok satan elektrikli otomobil değil) ünvanı kazandı.

X'te "Tesla Avrupa ve Orta Doğu" hesabı, haberi "Ama Avrupa için çok büyük!" şeklinde esprili bir mesajla paylaştı.

TESLA MODEL Y TÜRKİYE​'DE ÜÇ VERSİYONLA SATIŞTA

Elektrikli araç​ denince akla gelen ilk markalardan olan Tesla, Türkiye'de Model Y'yi üç farklı versiyonla satışa sunuyor. Farklı performans ve menzil seçenekleri sunan versiyonlar şu şekilde:

Arkadan çekiş: 455 km menzil, 7,5 saniyede 0-100 km/s hızlanma, 217 km/s azami hız. Fiyat: 1 milyon 866 bin 203 TL.

455 km menzil, 7,5 saniyede 0-100 km/s hızlanma, 217 km/s azami hız. Fiyat: 1 milyon 866 bin 203 TL. Long Range: 533 km menzil, 5 saniyede 0-100 km/s hızlanma, 217 km/s azami hız. Fiyat: 3 milyon 209 bin 741 TL.

533 km menzil, 5 saniyede 0-100 km/s hızlanma, 217 km/s azami hız. Fiyat: 3 milyon 209 bin 741 TL. Performance: 514 km menzil, 3,7 saniyede 0-100 km/s hızlanma, 250 km/s azami hız. Fiyat: 3 milyon 473 bin 990 TL.

YENİ TESLA MODEL Y "JUNİPER" YOLDA

Öte yandan Tesla, Model Y'nin yeni versiyonunu geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. "Juniper" kod adıyla bilinen yeni Model Y, görsel ve donanımsal anlamda çeşitli iyileştirmelere sahip olacak. Daha keskin hatlara ve ince yapılı farlara ev sahipliği yapacak araç, arka bölümde Tesla logosunun yer aldığı aydınlatmalı bir alan sunacak.

Model 3 Highland versiyonundaki gibi, göğüs kısmına ve kapı içlerine şerit LED ambiyans aydınlatmalar eklenecek. Aracın fiyatı ise henüz bilinmiyor.