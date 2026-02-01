Avrupa’da FCAS krizi derinleşiyor: Almanya ile Fransa karşı karşıya

AİRBUS–DASSAULT ÇEKİŞMESİ

Krizin merkezinde ise uçağın ana yüklenicileri arasındaki uzun süredir devam eden güç mücadelesi var. Fransa merkezli Dassault Aviation ile Airbus’ın savunma birimi, tasarım, üretim modeli ve karar alma süreçlerinde bir türlü uzlaşamıyor.

Gerilimi artıran son çıkış, Airbus Defence and Space CEO’su Michael Schoellhorn’dan geldi. Schoellhorn, Dassault’un yaklaşımının gerçek anlamda Avrupa çapında bir ortaklığa uymadığını savunarak, ortak savaş uçağı fikrinden vazgeçtiklerini açıkça söyledi. Airbus cephesine göre Dassault, projede tek söz sahibi olmak istiyor; bu da Alman tarafı için kabul edilebilir değil.