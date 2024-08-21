Avrupa'nın Juice uzay aracı ilke imza attı! Önce Ay sonra Dünya'dan geçti

21 Ağustos 2024 16:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 16:01

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi (Juice) önemli bir ilke imza atarak, önce Ay daha sonra Dünya'nın yakınından sorunsuz bir şekilde geçerek nihai varış noktası olan Venüs'e doğru yola çıktı.

Juice, Jüpiter'in üç buzlu uydusu olan Ganymede, Callisto ve Europa'nın yörüngesine girip onları incelemek üzere fırlatıldı. Gezegen kütlesindeki bu uyduların incelenmesi planlanıyor çünkü donmuş yüzeylerinin altında, onları dünya dışı yaşam için potansiyel olarak yaşanabilir kılacak önemli sıvı su kütleleri olduğu düşünülüyor.

ESA'NIN JUICE ARACI, 19 AĞUSTOS'A AY'A EN YAKIN UÇUŞUNU YAPTI

Ay'a en yakın uçuşunu 19 Ağustos'ta saat 23.15'te yapan aracın, ertesi gün saat 23.56'da ise yaklaşık 6 bin 800 kilometre uzaklıkla Dünya'ya bazı uydulardan daha yakın mesafede olduğu kayıtlara geçti. Uçuş, Ay'ın ve Dünya'nın yer çekimini kullanarak aracın hızını ve yönünü ayarlayıp uzaydaki yolunu yeniden yönlendirmek ve yakıt tasarrufu sağlamak amacıyla yapıldı.

3 bin kilogram yakıt taşıyan Juice'un bu manevrası sayesinde 100-150 kilogram yakıttan tasarruf edildiği tahmin ediliyor. Belçika'nın resmi ajansı Belga'ya konuşan uzay misyonunda görevli Ignacio Tanco, uçuşun kusursuz geçtiğini belirterek "Her şey sorunsuz gitti ve Juice'un Dünya'nın bu kadar yakınından geçtiğini görmekten mutluluk duyduk." ifadesini kullandı.

2025'TE VENÜS'Ü GEÇİP 2031'DE JÜPİTER'E ULAŞACAK

Ağustos 2025'te Venüs’ü geçmesi öngörülen aracın, Temmuz 2031'de ise Jüpiter'in yörüngesine girmesi bekleniyor. Araştırmacılar, aracın Jüpiter ve 100 uydusu arasından kalın buz katmanıyla kaplı Ganymede, Callisto ve Europa'dan toplayacağı bilgilerle buzun altında su bulunduğu tahmin edilen bu uydulardaki geçmiş ve gelecekteki yaşam olasılığını incelemeyi planlıyor.