Avustralya'dan sosyal medyaya 16 yaş sınırı

07 Kasım 2024 09:39 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:09

Dünya genelinde birçok sosyal medya uygulaması çocuklar üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor. Avustralya hükümeti, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin yeni bir yaş sınırı ortaya koydu. Yaş sınırı ihlaline para cezası getirileceği doğrulandı. Çocuk psikologları konuya ilişkin açıklamala yaptı.

Artık hiçbir anlamı kalmadı! X'in kişi engelleme özelliği eskisi gibi olmayacak

Artık hiçbir anlamı kalmadı! X'in kişi engelleme özelliği eskisi gibi olmayacak

Avustralya​ hükümeti, çocukların sosyal medya​ kullanımına sınır getiriyor. Yeni düzenlemeye göre, 16 yaşından küçük çocuklar sosyal medya platformlarına giremeyecek. Bu kararla birlikte sosyal medya şirketleri, bu yaş sınırına uymak zorunda kalacak. Başbakan Anthony Albanese, sosyal medyanın çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve artık bu duruma bir son vermek istediklerini söyledi.

SOSYAL MEDYAYA PEŞ PEŞE DÜZENLEME GELİYOR

Tasarı, Kasım ayının son haftalarında parlamentoya sunulacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra sosyal medya platformlarına uyum için bir yıl süre tanınacak. Bu süreçte platformların, 16 yaş altı Avustralyalı çocukların hesap açmasını engellemeleri gerekecek. Albanese, ailelerin çocuklarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu ve bu yeni düzenlemenin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

TEK SORUMLU SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİ DEĞİL

Yasa kapsamında platformlar, yaş sınırını ihlal etmeleri durumunda ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Ancak çocuklar ve ebeveynler cezalandırılmayacak. Başbakan, bu sorumluluğun tamamen sosyal medya şirketlerinde olduğunu ve ailelere yüklenmeyeceğini belirtti.

Meta (Facebook ve Instagram’ın sahibi) yetkilisi Antigone Davis, hükümetin yaş sınırlamasına saygı duyacaklarını açıkladı. Ancak Davis, uygulamanın sadece yasa çıkarmakla sınırlı kalmaması gerektiğini ve gençler ile ebeveynler için daha güçlü koruma araçlarının geliştirilmesi gerektiğini savundu.

Avustralya Dijital Endüstri Grubu (DIGI) ise bu düzenlemeye karşı çıkarak, yasaklamalar yerine dijital okuryazarlığın artırılması gerektiğini söyledi. Yetkililer, yasaklamaların gençlerin davranışlarını gizlice sürdürmesine yol açabileceği konusunda endişeli.

PSİKOLOGLAR UYARILARDA BULUNDU

Çocuk​ psikologları da düzenlemenin etkili olmayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanımını tamamen yasaklamanın, gençlerin gizlice hesap açmasına ve bu hesaplarda daha fazla riskle karşılaşmasına neden olabileceğini düşünüyor. ReachOut adlı gençlik ruh sağlığı organizasyonunun direktörü Jackie Hallan, sosyal medya üzerinden ruh sağlığı desteği alan gençlerin bu yasaktan olumsuz etkilenebileceğine dikkat çekti.

Yeni düzenleme kapsamında, eğitim amaçlı kullanımlar için bazı istisnalar getirilebilecek. Ancak, ebeveyn izni ile 16 yaşından küçük bir çocuğun sosyal medyaya erişimi sağlanamayacak.

Avustralya’nın online güvenlik gözlemcisi olan eSafety Komiserliği, yaş sınırına yönelik teknolojilerin nasıl kullanılabileceğine dair rehberlik sağlayacak.