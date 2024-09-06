Ay ile ilgili 3 ilginç gerçek: Uydumuzun 120 milyon yıl öncesinde şaşırtan detay!

06 Eylül 2024 10:11 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 10:24

Dünya'nın tek doğal uydusu olan Ay, 1961 yılında ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından gerçekleştirilen Apollo görevi kapsamında ilk kez bir insan tarafından ziyaret edilmişti. Bu ziyaret, günümüzdeki pek çok bilimsel ve teknolojik ilerlemeye kapı araladı. Peki Ay ile ilgili neler biliniyor?

Ay, Dünya'nın tek doğal uydusu olup, gezegenimize ortalama 384 bin 400 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çapı yaklaşık 3 bin 474 km olan Ay, Dünya'nın çapının dörtte biri büyüklüğünde. Geceleri gökyüzünde parlayan bu uydu, güneşten gelen ışığı yansıtarak görünür hale geliyor.

Yerçekimi Dünya'ya kıyasla oldukça zayıf olan Ay'da, atmosfer neredeyse yok denecek kadar ince olduğundan ses dalgaları yayılmaz ve sıcaklıklar gündüz ile gece arasında büyük değişkenlik gösteriyor. İnsanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri olarak 1969 yılında Apollo 11 misyonu ile ilk kez insanın ayak bastığı Ay'la ilgili bilinen 3 ilginç gerçeği derledik.

DİNOZORLAR DÖNEMİNDE AY'DA VOLKANİK PATLAMALAR VARMIŞ

Sıcak bir gelişme olarak Çinli bilim insanları, Ay'ın geçmişine dair önemli bir gelişmeyi ortaya çıkardı. Çin Bilimler Akademisi'ndeki araştırmacılar, Ay'dan toplanan örnekleri inceledikten sonra, uydumuzun yalnızca 120 milyon yıl önce volkanik olarak aktif olduğunu ortaya koydu.

Bu bulgu, dinozorların Dünya'da yaşadığı dönemde Ay'da da jeolojik aktivitelerin devam ettiği anlamına geliyor. Bu çarpıcı sonuçlar, Çin'in Chang'e 5 uzay aracı tarafından yaklaşık dört yıl önce Ay'dan getirilen örneklerin analiz edilmesiyle elde edildi. Önceki varsayımlara göre Ay, yaklaşık bir milyar yıldır volkanik açıdan "ölü" kabul ediliyordu.

DEPREMLER SADECE DÜNYA'DA OLMUYOR

Depremler yalnızca Dünya'da oluşmaz, Ay'da da meydana gelir. "Ay depremleri" (Moonquake) olarak da bilinen bu sismik aktiviteler, Dünya'daki depremlere kıyasla çok daha zayıf olsa da bazen uzun süre (yarım saate kadar bile) devam edebiliyor. Ay depremleri, genellikle Ay’ın çekirdeğindeki ısıl genleşme, Dünya'nın kütleçekimsel etkisi ve göktaşı çarpmaları gibi etkenlerle oluşur.

AY, DÜNYA'DAN UZAKLAŞIYOR

Ay her yıl Dünya'dan yaklaşık 3,8 cm uzaklaşıyor. İlk oluştuğunda uydumuzun gezegenimize bugünkünden daha yakın olduğu ve bu mesafenin bir zamanlar 22 bin 500 kilometre olduğu tahmin ediliyor. Bu uzaklaşmanın sebebi, Dünya'nın dönme hızını da azaltan gelgitler.