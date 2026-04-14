Ay toprağından oksijen üretildi

AY ÜSLERİ İÇİN KRİTİK TEKNOLOJİ

Şirketin paylaştığı görüntülerde, Ay toprağını taklit eden bir malzemenin içinde oksijen kabarcıklarının oluştuğu görülüyor. Yani sistem gerçekten çalışıyor gibi görünüyor.

Blue Origin yetkilileri, Dünya’dan oksijen taşımaya çalışmanın hem pahalı hem de riskli olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle oksijenin yerinde üretilmesi, yani Ay’da üretim yapılması uzun vadeli uzay yerleşimleri için neredeyse zorunlu görülüyor.

Üstelik sistem yalnızca solunabilir hava üretmekle kalmıyor. Aynı süreç, uzay araçları için yakıt üretimi ve yaşam destek sistemleri açısından da önemli bir kaynak sağlayabilir.