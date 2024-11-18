Ay'a dönüş hayal olabilir! NASA'nın dev roketi SLS, iptal tehlikesiyle karşı karşıya

18 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:29

NASA'nın Ay'a dönüş misyonu Artemis'in temel taşı olan Space Launch System (SLS) roketi, maliyet aşımları ve teknik sorunlar nedeniyle iptal edilme riskiyle karşı karşıya. 2011'de geliştirilmeye başlanan ve başlangıçta 2016'da fırlatılması planlanan SLS, şimdiye kadar 23,8 milyar dolara mal oldu ve yeniden kullanılamaz yapısı nedeniyle eleştiriliyor.

NASA, tüm dünyayı uyardı! Tehlike 10 yıldır devam ediyor: Kıtlık kapıda!

NASA, tüm dünyayı uyardı! Tehlike 10 yıldır devam ediyor: Kıtlık kapıda!

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA​'nın Ay​'a dönüş misyonu olan Artemis programı, maliyet aşımları ve teknik zorluklar nedeniyle kritik bir dönemeçte. Uzay haberleri konusunda güvenilir bir kaynak olan Ars Technica'nın kıdemli yazarı Eric Berger, Artemis'in temel taşı olan Space Launch System (SLS) roketinin iptal edilme riskinin yüzde 50 olduğunu iddia etti.

SPACE LAUNCH SYSTEM PROJESİ İPTAL EDİLEBİLİR

SLS, 2011 yılında NASA'nın Uzay Mekiği programının yerini alması amacıyla geliştirilmeye başlandı. Kongre ise roketin ilk fırlatışını 2016'da gerçekleştirme şartı koymuştu. Ancak "evdeki hesap çarşıya uymadı" ve teknik zorluklar, üretim sorunları ve bütçe aşımları, projeyi defalarca erteledi.

Takvim yaprakları 2022 yılını gösterdiğinde SLS, Artemis I görevi kapsamında ilk kez fırlatılabildi. İnsanlığı yarım asır sonra Ay'a yeniden götürecek olan Artemis 3 görevi de 2025 yılında gerçekleşmesi planlanırken 2026'ya ertelendi.

SLS'NİN BÜTÇESİ 6 MİLYAR DOLAR AŞILDI

NASA'nın verilerine göre, 2022 itibarıyla SLS için toplamda 23,8 milyar dolar harcandı ve projenin başlangıçtaki bütçesini 6 milyar dolar aştı. Üstelik SLS'nin Artemis görevleri açısından en büyük dezavantajı; yeniden kullanılamaz yapısı nedeniyle her fırlatma için yeni roket aşamalarının inşa edilmesini gerektiriyor.

Eğer SLS iptal edilirse, Artemis programının nasıl devam edeceği büyük bir soru işareti. NASA'nın diğer roket alternatifleri, Ay görevlerini desteklemek için yeterli kapasiteye sahip değil. Örneğin SpaceX Falcon Heavy, NASA'nın Orion uzay aracını Ay'a tek başına taşıyamıyor. Mevcut senaryolardan birinde, Orion'un önce Falcon Heavy ile Dünya yörüngesine taşınması, ardından başka bir roketle Ay'a gönderilmesi öneriliyor.

Bazı uzmanlar, NASA'nın Starship'e tamamen bel bağlamak zorunda kalabileceği üzerinde duruyor.