Ay'a ilk kez bir kadın gidecek! NASA, Artemis III görevi için yeni uzay kıyafetlerini tanıttı

17 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 11:37

NASA, 2026 yılında Artemis III programı kapsamında Ay'a inecek astronotlar için Axiom Space ve Prada ile iş birliği yaparak yeni uzay kıyafetlerini tanıttı. Kıyafetler, Ay'ın güney kutbundaki zorlu şartlara dayanacak şekilde tasarlandı. Görev kapsamında Ay'a ilk kez bir kadın ayak basacak.

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Amerikan havacılık ve uzay ajansı NASA​, Artemis III programı kapsamında Ay​ yüzeyine inecek astronotları için tasarlanan yeni uzay kıyafetlerini kamuoyuyla paylaştı. Ay'a ilk kez bir kadını götürmeyi hedefleyen görev çerçevesinde tasarlanan kıyafetleri, Axiom Space ve Prada şirketleri geliştirdi.

Prada, NASA'nın 2026'da planlanan Ay'a yapacağı Artemis III görevi için yüzey kıyafetleri sağlamak üzere özel uzay şirketi Axiom Space ile birlikte uzay kıyafetini tasarladı. Kıyafet, astronotların tarihsel olarak giydiklerinden çok da farklı değil.

56 YIL SONRA AY'A İLK İNSANLI UÇUŞ

Ay'da en son 50 yıldan fazla bir süre önce yürüyen Apollo astronotlarının giydiği kıyafetlere benzer şekilde, kıyafetin dış katmanı ısıyı yansıtacak şekilde tasarlanmış olup, çoğunlukla beyazdır. Ayrıca Ay'ın güney kutbundaki aşırı sıcaklıklara dayanacak ve en soğuk sıcaklıklara dayanacak bir yapıya sahip.

Yeni kıyafet, İtalya'nın Luna Rossa America's Cup teknesi de dahil olmak üzere diğer Prada tasarımlarına benzer özellikleri yansıtan gri ve kırmızı çizgili dokunuşlara da sahip. Hem kadın hem de erkeklere uygun olarak tasarlanan kıyafetler, farklı boyutlara da uyarlanabiliyor.

AY'A İLK KEZ KADIN AYAK BASACAK

Artemis III, 1972'deki Apollo 17'den bu yana Ay'a ilk astronot inişi olarak planlanıyor. NASA, bunun aynı zamanda bir kadının Ay yüzeyine ayak bastığı ilk sefer olacağını söyledi. Ay çevresindeki ilk mürettebatlı Artemis görevi olan Artemis II, Artemis III'ün yolunu açmak amacıyla gelecek yıl eylül ayında yola çıkacak. Christina Koch, Artemis mürettebatındaki tek kadın.

NASA'nın web sitesine göre, bugüne kadar Ay'a 24 kişi gitti ve bu astronotlardan sadece yarısı Ay'ın yüzeyinde yürüdü, üçü ise bu yolculuğu iki kez gerçekleştirdi. 1963 yılında Rus doğumlu Valentina Tereshkova, Vostok 6 uzay aracıyla dünyanın yörüngesinde dönerek uzaya seyahat eden ilk kadın oldu. Kathryn Sullivan ise 1984 yılında uzayda yürüyen ilk Amerikalı kadın oldu.

GİYSİNİN ARKASINDAKİ MÜHENDİSLİK

Giysiyi giyen astronotlar en az sekiz saat uzay yürüyüşü yapabilecek ve en az iki saat boyunca aşırı soğuk havaya dayanabilecek. Şirketler, giysinin Ay ortamını canlandırmak için su altı testlerinden geçirildiğini ve son geliştirme aşamasına yaklaştığını söyledi. Resmi adı Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) olan yeni giysi Milano'da düzenlenen Uluslararası Astronotik Kongresi'nde sergilendi.

Axiom Space Başkanı Matt Ondler, Milano'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, giysinin yapımının "aşırı mühendislik" gerektirdiğini söyledi. Astronotların inanılmaz derecede tehlikeli ve ekstrem ortamlara gireceğini belirten Ondler, N"ASA'nın yapmak istediği görevlerden biri Ay'ın güney kutbunda su kraterleri bulmaya çalışmak. Buralar evrendeki en soğuk yerlerden bazıları ve dolayısıyla bu giysinin çok akıllıca tasarlanmış olması gerekiyor" diye konuştu.