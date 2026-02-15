Ay’a kurulacak nükleer reaktör patlarsa ne olacak?

Ama mesele sadece bir reaktör kurmak değil. Bu adım, Ay’da kalıcı yaşam ve üretim için enerji altyapısının temelini atma hamlesi olarak görülüyor.

RTG'DEN FİSYONA: GÜÇ SEVİYESİ ARTIYOR

Bugüne kadar uzay görevlerinde genellikle radyoizotop termoelektrik jeneratörler (RTG) kullanıldı. Voyager 1 ve Voyager 2 gibi derin uzay araçları ile Mars gezginleri, radyoaktif bozunmadan elde edilen ısıyı elektriğe çeviren bu sistemlerle çalıştı.

Ancak RTG’ler düşük güç üretimi sağlıyor. Yani bir gezgini ya da bir uyduyu beslemek için yeterli olabilir ama Ay’da kurulacak bir üs için açıkçası yetersiz.