Ay'da mağara bulundu! İnsanlar için yaşam alanı olabilir

16 Temmuz 2024 07:31 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 07:32

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

Bilim insanları, Dünya'ya benzer yeni bir gezegen keşfetti! 'İnsan yaşamına en uygun yerlerden biri'

İnsanoğlunun uzay macerasında her gün yeni bir keşfe imza atılıyor. Bilim insanları bu kez de Ay'da bir mağara keşfetti. En az 100 metre derinliğindeki bu mağaranın, insanların Ay'da kalıcı bir yaşam alanı kurması için ideal bir üs olabileceği belirtildi.

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Mağarayı İtalyan Trento Üniversitesi'nden araştırmacılar Lorenzo Bruzzone ve Leonardo Carrer de "Mare Tranquillitatis" adlı kayalık bir düzlükteki çukurun girişini radarla inceleyerek buldu. Apollo 11'in 1969'da indiği bölgede bulunan mağaranın, milyonlarca yıl önce lavların Ay'da akarak kaya içinde tünel oluşturması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

Araştırmacılar, mağaranın haritalanması için yer radarı, kameralar veya robotlar kullanılabileceğini belirtiyor.

Bu keşif, Ay'da kalıcı insan varlığı için önemli bir adım olabilir ve Ay'ın tarihi hakkında temel sorulara yanıt verebilir. Araştırmacılara göre söz konusu mağara, muhtemelen "yeraltında keşfedilmemiş bir dünya" içinde yer alan yüzlerce mağaradan sadece ilki.

20-30 YIL İÇİNDE AY'DA YAŞAM BAŞLAYABİLİR!

İngiliz astronot Helen Sharman, yeni keşfedilen mağaranın bir üs için uygun göründüğünü ve insanların 20-30 yıl içinde Ay'daki çukurlarda yaşayabileceğini belirtti. Ancak Sharman, bu mağaranın çok derin olduğunu ve astronotların mağaraya inmek için "iple iniş yapmaları veya jetpack ya da asansör kullanmaları" gerekebileceğini dile getirdi.

Birçok ülke, Ay'da kalıcı bir insan varlığı oluşturmak için yarışsa da astronotları radyasyondan, aşırı sıcak ve aşırı soğuktan bunun yanı sıra da uzay hava olaylarından korumak konusunda hala alınacak çok yol var.