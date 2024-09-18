Ay'da yaşam için önemli adım: 'Oksijen sorununu' çözecek sistem başarıyla test edildi

18 Eylül 2024 17:43 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:51

Oksijen üretimi, Ay'da uzun süreli insan varlığı için gerekli olan kaynak bağımsızlığını sağlama yolunda büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Sierra Space, Ay'da yaşamı mümkün kılacak önemli bir adım atarak Ay toprağından (regolit) oksijen üretebilen bir teknoloji geliştirdi. Peki bu nasıl oldu?

Uzayın derinliklerinde, insanlık tarihini değiştirecek bir yenilik daha gerçekleşti. Sierra Space, Ay​'da yaşamı mümkün kılacak bir adım atarak, Ay toprağından oksijen çıkarabilen bir teknoloji geliştirdi. Şirket, NASA​'nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılan zorlu termal vakum testlerinden başarıyla geçen Karbotermal Oksijen Üretim Reaktörü ile geleceğin uzay keşiflerinde önemli bir dönemece imza attı.

AY TOPRAKLARINDAN OKSİJEN ÜRETİLDİ

Ay toprağı (regolit) üzerinde yapılan bu testler, Dünya'dan gönderilecek kaynaklara bağımlılığı azaltarak Ay'da kendi kendine yeterli bir insan varlığı oluşturma fikrini gerçeğe dönüştürebilir. Bu sistem, otomatik ve bağımsız çalışarak Ay topraklarından oksijen elde etmeyi başardı.

NASA'nın Artemis misyonunun temel hedeflerinden biri olan Ay'da uzun süreli insan yerleşimi, Sierra Space'in geliştirdiği bu yeni teknolojiyle bir adım daha yaklaştı. Sierra Space CEO'su Tom Vice, "Apollo Ay'a yolculuğumuzu başlattı, Artemis ise bizi orada tutacak" diyerek bu gelişmenin önemini vurguladı. Vice'a göre bu sürdürülebilir gelecek, yerel doğal kaynakları kullanarak oksijen üretebilen teknolojilerin geliştirilmesiyle başladı.

TESTLERDE, AY TOPRAKLARI SİMÜLE EDİLDİ

Gerçekleştirilen testlerde, Sierra Space'in oksijen çıkarma sistemi iki hafta boyunca simüle edilmiş Ay toprağı üzerinde çalıştı. Ay'ın güney kutbuna benzer koşullarda gerçekleştirilen bu deneyler, oksijenin karbotermal indirgeme yöntemiyle başarıyla elde edilmesini sağladı. Bu teknoloji, ileride Mars gibi daha uzak hedeflerde de kullanılabilecek, uzayda kalıcı yerleşimlerin önünü açacak.

Sierra Space'in uzay altyapısı ekibinin tek çalışması bununla da sınırlı değil. Şirket, genişletilebilir modüller ve uzayda gıda üretim sistemleri gibi teknolojileri de geliştiriyor. Bu altyapının Ay'da kullanılması amaçlanıyor.