Ay’ın 5 büyük gizemi: Artemis görevleri bilim dünyasını sarsabilir

Ay, uzun yıllar boyunca Dünya’nın etrafında dönen sessiz ve cansız bir gök cismi olarak görülüyordu. Ancak son yıllarda yapılan gözlemler ve robotik görevler, bu algının pek de doğru olmadığını ortaya koydu.

NASA’nın Artemis programı da işte bu yeni dönemin en önemli adımlarından biri. Program kapsamında Artemis II ve III görevleri Ay yörüngesinde insanlı uçuşlar gerçekleştirecek. Ancak asıl dönüm noktası 2028’de planlanan Artemis IV olacak.

Bu görevle birlikte, Apollo programından sonra ilk kez astronotlar yeniden Ay yüzeyine inecek. Amaç yalnızca kısa süreli ziyaretler değil; sürdürülebilir bir insan varlığının temellerini atmak ve sürekli veri ile örnek toplamak.