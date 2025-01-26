Aynı telefonda iki WhatsApp kullanma özelliği iPhone için geliyor

26 Ocak 2025 14:14 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 14:18

WhatsApp, iOS kullanıcıları için uzun süredir beklenen çoklu hesap desteğini beta sürümünde test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde aynı telefonda iki WhatsApp kullanma işlemi iPhone cihazlarda mümkün olacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini iyileştiren yeniliklerini duyurmaya devam ediyor. Android​ kullanıcıları tarafından uzun süredir kullanılan "çoklu hesap" seçeneği, nihayet iOS​ cihazlara da geliyor. WhatsApp​'ın iOS için hazırladığı beta sürümünde test edilmeye başlanan bu kullanışlı özellik, önümüzdeki aylarda tüm kullanıcılar için erişime açılacak.

ÇOKLU HESAP ÖZELLİĞİ NELER SUNUYOR?

WhatsApp'ın çoklu hesap desteği, aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanma imkanı tanıyor. Şirketin Android sürümü için yaptığı açıklamaya göre, bu özellikten yararlanmak için ikinci bir telefon numarasına veya birden fazla SIM kart destekleyen bir cihaza ihtiyaç duyuluyor. Her iki hesap da cihaz üzerinde kayıtlı hale getirildikten sonra kullanıcılar, hesaplar arasında kolayca geçiş yapabiliyor.

Bu özellik sayesinde aynı cihazda iki farklı profil oluşturulabiliyor. Örneğin; bir hesap iş görüşmeleri için, diğer hesap ise kişisel mesajlaşmalar için kullanılabilir. Ayrıca her hesap için benzersiz profil fotoğrafları, "Hakkımda" bilgileri, bildirim tercihleri ve gizlilik ayarları tanımlanabiliyor.

Kullanıcılar, aktif olmayan hesaplarına gelen mesajlar ve aramalarla ilgili bildirim almaya devam ediyor. Ancak bu içerikleri görmek için ilgili hesaba geçiş yapılması gerekiyor. WhatsApp ise hesaplar arasında geçişi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirerek kullanıcıların zaman kaybetmesini engelliyor.