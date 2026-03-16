B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

Mart 16, 2026 11:08
B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, Mojave Çölü semalarında bir KC-135 Stratotanker’dan yakıt alırken ilk kez görüntülendi.

B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

ABD Hava Kuvvetleri’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, bu kez havada yakıt ikmali sırasında görüntülendi. Mojave Çölü üzerinde kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada yayılırken, zamanlaması da ayrıca dikkat çekti. Çünkü görüntüler, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri hareketliliğinin arttığı bir dönemde ortaya çıktı.

B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

B-21’in bir KC-135 Stratotanker’dan yakıt aldığı anları Jarod Hamilton ve Ian Recchio isimli fotoğrafçılar kayda aldı. Operasyon sırasında hayalet bombardıman uçağına bir F-16 savaş uçağının eşlik ettiği görüldü. Daha alçak irtifada uçan başka bir jetin ise telemetri verileri topladığı bildirildi.

B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

TEST UÇUŞU İHTİMALİ GÜÇ KAZANDI

Flightradar24 verilerine göre yakıt ikmali yaklaşık 7 kilometre irtifada gerçekleşti. Bu detay küçük gibi görünüyor ama önemli. Çünkü söz konusu irtifa, uçuşun sıradan bir eğitim görevinin ötesinde, B-21’in kabiliyetlerini ölçmeye dönük bir test faaliyeti olabileceğini düşündürüyor.

B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

Havada yakıt ikmali kabiliyeti, özellikle bu sınıftaki uçaklar için kritik önemde. Böylece uçak, ileri üs kullanmadan çok daha uzak noktalarda görev yapabiliyor. Yani işin özü şu: B-21’in küresel menzilde operasyon yapabilmesi açısından bu test oldukça önemli bir eşik.

B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

B-2’NİN YERİNİ ALACAK YENİ NESİL PLATFORM

Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, selefi B-2 Spirit gibi uçan kanat tasarımıyla geliştirildi. Ancak yeni uçak, daha ileri elektronik sistemler ve geliştirilmiş düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen platformun, modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Halihazırda uçuş testleri süren B-21 Raider’ın birkaç örneğinin daha üretim aşamasında olduğu ifade ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin hedefi ise uçağı 2027 yılında envantere dahil etmek.

