B-21 Raider ilk kez havada yakıt ikmali yaparken görüntülendi

B-2’NİN YERİNİ ALACAK YENİ NESİL PLATFORM

Northrop Grumman tarafından geliştirilen B-21 Raider, selefi B-2 Spirit gibi uçan kanat tasarımıyla geliştirildi. Ancak yeni uçak, daha ileri elektronik sistemler ve geliştirilmiş düşük görünürlük özellikleriyle öne çıkıyor. Hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıyabilen platformun, modern hava savunma sistemlerini aşabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Halihazırda uçuş testleri süren B-21 Raider’ın birkaç örneğinin daha üretim aşamasında olduğu ifade ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin hedefi ise uçağı 2027 yılında envantere dahil etmek.