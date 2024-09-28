Babalarla ilgili bilimsel araştırma: Hepsi, çocuklarını aynı yöntemle tanıyor

28 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 10:23

Almanya'daki bilim insanları, babaların çocukları ile duygusal ve biyolojik bağlarına dair ilginç bir keşif yaptı. Araştırmaya göre babalar, çocuklarını ne kıyafetinden, ne sesinden ne de yüzünden; sadece bir yöntemle tanıyabiliyor.

Almanya​'da yapılan yeni bir araştırma, babalığın duygusal ve biyolojik bağlarına dair ilginç sonuçlar ortaya koydu. Dresden Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, babaların sadece kendi çocuklarının kokusunu daha hoş değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda onların kokusunu diğer çocukların kokusundan ayırt edebildiğini tespit etti.

ÇOCUKLARININ GİYDİĞİ KIYAFETLERİN KOKUSUNU AYIRT EDEBİLİYORLAR

Bilim insanları, babaların kendi çocuklarının giydiği kıyafetlerin kokusunu üçte bir oranında başarıyla ayırabildiklerini gözlemledi. Kokuların insan ilişkilerinde son derece önemli bir rol oynadığı uzun zamandır biliniyor. Örneğin vücut kokunuzu belirleyen terinizdeki kimyasallar, bağışıklık sisteminiz, sağlığınız ve duygularınız hakkında bilgi iletiyor.

Araştırmalar, ebeveynlerin kendi çocuklarının kokularını daha hoş bulma eğiliminde olduğunu ve beynin zevk ve ödülle ilişkili bölümlerini harekete geçirdiğini gösterdi. Bu yeni çalışma için araştırmacılar 56 babayı ve 73 biyolojik çocuğunu çalışmaya dahil etti.

Sabahları, ebeveynler tişörtleri topladı ve bunları vücut kokusu örnekleri oluşturmak için kullanan araştırmacılara geri gönderdi. Daha sonra babaların her birinden kokuları hoşluk, tatlılık, yoğunluk, ve tekrar koklamayı ne kadar istediklerine göre sıralamaları istendi. Son olarak, babalardan koku​ örneklerinden hangisinin çocuklarına ait olduğunu belirlemeleri istendi.

KÜÇÜK ÇOCUKLARIN TANINMA ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar, babaların çocuklarının kokusunu çocukları daha küçükken daha doğru tanıyabildiklerini; bebeklerde yüzde 37, ergenlik öncesi çocuklarda ise yüzde 33 oranında doğru tahminde bulunduklarını keşfedildi.

Physiology & Behavior dergisinde yayınlanan makalede araştırmacılar şöyle yazdı: "Annelere benzer şekilde, babalar da erken ergenlik dönemi hariç, gelişimsel dönem boyunca kendi çocuklarının vücut kokusunu tanıyabilmişlerdir."

Araştırmacılar ayrıca baba-çocuk çiftlerinin bağışıklık sistemlerinde terin bileşimini etkileyen proteinlerin benzerliğini de ölçtü. Ancak bağışıklık sistemi benzerliği ile babaların çocuklarını kokularından tanıma becerisi arasında herhangi bir ilişki bulunmadı.