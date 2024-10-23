Bahçeler de akıllandı! Artık bitkiler "Suya ihtiyacım var" diyebilecek

23 Ekim 2024 15:14 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 15:15

Bahçenizde yetiştirdiğiniz bitkilerin suya ve bakıma ihtiyacı olduğunu kendilerinin size söylemesini isterseniz, yapay zeka destekli bahçeler sayesinde artık bu mümkün. 2025'teki Chelsea Çiçek Fuarı'nda tanıtılacak yapay zekalı bahçe, sensörler aracılığıyla bitkilerin su ve bakım ihtiyaçlarını tespit ederek bahçıvanlara bildirecek.

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Bahçecilikle ilgilenenler, yakında bitkileriyle sohbet edebilecek. 2025 yılında gerçekleşecek Chelsea Çiçek Fuarı'nda tanıtılacak yapay zeka​ destekli bahçe​, bitkilerin suya ya da bakıma ihtiyacı olup olmadığını bahçıvanlara bildirebilecek. Proje, Tom Massey ve Je Ahn ile Microsoft ortaklığıyla hazırlanan Avanade bahçesinde hayata geçirilecek.

BAHÇELER, "SUYA İHTİYACIM VAR" DİYEBİLECEK

Bahçe, toprağa yerleştirilen sensörlerle nem, besin seviyesi ve asitlik gibi faktörleri ölçerek bahçıvanlara geri bildirim sağlayacak. Bitkiler, teknoloji sayesinde "Sulamaya ihtiyacım yok" ya da "Biraz suya ihtiyacım var" gibi şeyler söyleyebilecek. Böylece hem su tasarrufu sağlanacak hem de gereksiz bakım işleri azalacak.

Bahçıvanlar, akıllı telefonlarına indirebilecekleri bir uygulama​ sayesinde bitkileriyle konuşacak.

İngiltere Kralı Charles, 1986 yılında yaptığı bir açıklamada bitkilerle konuşmanın büyümelerine yardımcı olduğuna inandığını söylemiş ve bu konu üzerine yapılan araştırmalar bitkilerin vokal titreşimlere olumlu yanıt verdiğini ortaya koymuştu.

Massey'in bahçesinde, nem seviyelerini izlemek için toprağa gömülü sensörler bulunacak. Besin seviyeleri, asitlik ve alkalinite de ölçülecek. "Göreceli olarak ucuz" olan kablosuz sensörler, bahçenin arkasında bulunan bir alanda bilgisayarla iletişim kuracak. Teknoloji, fuar için özel olarak geliştiriliyor ancak gelecekte bahçelerin nasıl bakım göreceğine dair bir fikir veriyor.