Bakan Elon Musk personel alımına başladı: Haftada 80 saat çalışma, maaş yok

15 Kasım 2024 09:41 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:46

ABD'de Trump liderliğinde kurulan ve Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'nin yönettiği "Devlet Verimliliği Departmanı" (DOGE), devlet harcamalarını azaltmak ve kurumları yeniden yapılandırmak amacıyla bir reform başlattı. X üzerinden doğrulanmış kullanıcıların başvurabileceği "maaşsız" pozisyonlar için ilan verildi.

ABD'de yeni başkan Trump​'ın kurduğu ve Elon Musk​ ile Vivek Ramaswamy'nin başına getirildiği "Devlet Verimliliği Departmanı" (DOGE), verimlilik ve maliyet azaltma odaklı bir devrim yapmayı hedefliyor. DOGE, yeni kadrolar için işe alım sürecini başlattığını ve adayların başvurularını Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) üzerinden DM yoluyla göndermelerini istedi.

DOGE'nin ilanında, "Sadece fikir üretecek kişilere ihtiyacımız yok. Yüksek zekâya sahip, azimli ve özverili çalışanlara ihtiyacımız var. Haftada 80 saat çalışmayı göze alan, gereksiz maliyetleri azaltma mücadelesinde yanımızda olacak kişiler başvursun," ifadelerine yer verildi. Adayların DOGE'ye DM atabilmesi için X'te doğrulanmış kullanıcı olmaları, yani aylık en az 8 dolarlık bir abonelik ödemeleri gerekiyor.

ÜCRET YOK, ZORLU BİR GÖREV BEKLİYOR

Bir kullanıcının işin zorlayıcı ve tarihi önem taşıyan bir misyonu olacağını ifade etmesi üzerine, Musk yaptığı yorumda DOGE ekibinin bu çalışmalardan ücret almayacağını belirtti. "Bu iş sıkıcı olacak, birçok düşman edineceksiniz ve maaş yok. Mükemmel bir anlaşma!" dedi. Musk’ın bu yorumu, görev için tam bir özveri arandığını gösteriyor.

"AMERİKAN HALKININ ÇIKARLARINA HİZMET ETMEYEN PROGRAMLAR REDDEDİLECEK"

Ramaswamy de X'te yaptığı paylaşımda, Amerikan vatandaşlarının çıkarlarına uygun olmayan, gereksiz programların kaldırılacağını vurguladı. "Kongre'nin yetkisi bitmiş ama hala para aktarılan birçok program var. Bu durum gelecek yıl sona erecek," diyerek, devletin harcamalarını sıkı bir şekilde denetleyeceklerini belirtti.

BÜYÜK HEDEF: ABD'NİN 250. YILINDA DAHA VERİMLİ BİR DEVLET

Trump, Musk ve Ramaswamy yönetimindeki DOGE’nin 2026'da ABD’nin 250. kuruluş yıl dönümünde çalışmalarını tamamlamasını hedeflediklerini duyurdu. Bu tarihe kadar devletin küçültülmesi, fazla harcamaların azaltılması ve federal kurumların yeniden yapılandırılması için çalışacaklarını açıkladı. Trump, "Amerika’ya Bağımsızlık Bildirgesi'nin 250. yılında, daha küçük ve verimli bir hükümet hediye edeceğiz. Bu değişim, DOGE'nin liderleri sayesinde başarılacak," diyerek projeye olan güvenini dile getirdi.