Bakan Fidan uyarmıştı! Uzman isimden 'yapay zeka' açıklaması: İstihbaratta kritik öneme sahip olacak

21 May 2024 15:04 - Güncelleme : 21 May 2024 15:04

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojisi, birçok alanda olduğu gibi istihbarat alanında da önemli değişimlere yol açacak. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, yapay zekanın istihbarat alanındaki kullanımına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Darıcı, dünyada birçok ülkede kamu kurumları ve özel kurumların bu anlamda yapay yapay zekaya entegrasyonunu başlattığını, bu entegrasyonla beraber kendi verilerinin güvenliğini de sağlama yönünden adımlar attıklarını belirterek, yapay zekanın entegrasyonunun sadece bir teknoloji geçişi olmadığını, aynı zamanda veri güvenliğinin de kritik bir önem taşıdığını vurguladı.

Her geçen gün geliştirilen yapay zeka, birçok alanda faaliyet göstermeye başladı. Ticari firmaların yanı sıra ülkelerin kamu kurumlarında da yapay zekaya yer verilmeye başlandı. Sağlık, ticaret, ekonomi gibi alanların yanı sıra bazı ülkelerin istihbarat bürolarında yapay zeka teknolojisine yer veriliyor.

"İSTİHBARİ ALANDA ÇOK FAZLA ŞEY YAPACAK"

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılarak yapay zeka ve istihbarata ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "Yapay zeka istihbari alanda çok fazla şey yapacak. İstihbaratta analiz konusunda oyun değiştirici olacak" açıklamasının ardından uzmanlardan açıklamalar gelmeye başladı.

Yapay zekanın istihbarat alanında kullanımına ilişkin Türkiye'de farkındalık oluşmaya başladığını söyleyen Doç. Dr. Darıcı, istihbaratın toplanması, değerlendirilmesi, tasnif edilmesi ve yorumlanması gibi süreçlerde çok etkin bir şekilde kullanılabileceğine dikkati çekti.

Arıcı, yapay zekanın çeşitli bağlantıları kurabilmesi açısından, istihbaratta kritik öneme sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Özellikle yapay zekanın çeşitli örüntüleri bu anlamda çok daha kısa sürede çok büyük veriler içerisinde çok daha kısa süre içerisinde sonuca ulaştırabilmesi, çeşitli bağlantıları kurabilmesi açısından özellikle istihbarat açısından da kritik öneme sahip. Sadece bunlar değil, özellikle görüntünün işlenmesi, görüntüye ilişkin çeşitli tanımlamaların yapılabilmesi ve anormal durumlarda görüntüye ilişkin kısımların analiz edilmesi noktasında insana ve istihbarat birimlerine çok ciddi şekilde faydası olabilir. Bu açıdan yapay zekaya ilişkin kamu kurumlarının da çok dikkatli olması gerekiyor."

"YAPAY ZEKAYA ENTEGRASYONDA GEÇ KALMAMALIYIZ"

Yapay zekaya entegrasyon sürecinde geç kalmamak gerektiğini, bunun çok sıkıntılı sonuçlar doğurabileceğini söyledi, "Yapay zekaya entegrasyonu, kamu kurumlarının hızlı ve güvenli bir şekilde herhangi bir güvenlik açığı bırakmadan yapmaları, çok kısa bir süreç içerisinde buna ilişkin adımlarını atmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin yapay zekaya entegrasyonunu başlattığını söyleyen Darıcı, "Bu entegrasyonla beraber aynı zamanda kendi verilerinin güvenliğini de sağlama yönünden adımlar atıyorlar. Yapay zeka halka açık olan tarafı ve yapay zekanın ilgili uzmanlara açık olan tarafı açısından değerlendirilmesi gerekiyor ancak bunların tamamını yaparken de yani yapay zekaya entegrasyonu gerçekleştirirken de güvenlik açıklarının da mutlaka ve mutlaka göz önünde bulundurulması lazım" ifadelerini kullandı.

"BU ADIMLARI ATMAK KAÇINILMAZDIR"

Kamu kurumlarının çok ciddi ve bilişsel süreçlere uyarak bu entegrasyonu gerçekleştirmeleri ve geç kalmamaları gerektiğini kaydeden Darıcı, "Nasıl ki daktilodan bilgisayara geçiş sürecinde bir takım sıkıntılar yaşandı, yeni teknolojilere geçiş süreçlerinde bazı sıkıntılar problemler yaşanabilir ancak bu adımların atılması lazım ki devamı da bir şekilde gelebilsin. Kaçınılmaz bir şekilde bu adımlar atılmak durumunda" diye konuştu.

Darıcı, istihbaratın birçok kademesi ve istihbaratın birçok yönü itibariyle yapay zekanın değerlendirilmesinin gerekli olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Yapay zeka bu anlamda karşı tarafı manipüle etmek amacıyla karşı tarafa farklı bilgiler verebilme amacıyla da kullanılabilir. Yani her bilginin bu anlamda mutlaka değerlendirilmesi onun analiz edilmesi gerekiyor. Bilginin doğruluğu veya bilginin bu anlamda üzerinde değinilmesi gereken bir bilgi olup olmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Çeşitli bu anlamda istihbaratın kendi içerisinde de oltalama veya zarflama dediğimiz çeşitli yöntemler de kullanılabiliyor."