Bakan Kacır duyurdu: Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda dev bir adım daha atıldı

02 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye genelinde hayata geçirilecek "Milli Teknoloji Atölyesi" projelerini duyurdu. 81 ilde kurulacak bu atölyeler, gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve onları ulusal ile uluslararası düzeyde başarıya hazırlamayı hedefliyor.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği paylaşımda, "Milli Teknoloji Atölyeleri"nin içeriği ve hedefleri hakkında bilgi verdi. Bakan Kacır, bu atölyelerin üniversiteler ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kurulacağını açıklayarak, gençlere yönelik teknoloji ve bilim alanında sunulacak imkanların altını çizdi.

MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ İLE NE HEDEFLENİYOR?

Atölyelerin özellikle gençlere katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Gençlerimize müjde, Milli Teknoloji Atölyeleri geliyor. Üniversitelerimizde ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde kuracağımız atölyelerde gençlerimize hayallerindeki projeleri hayata geçirme, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmalarına hazırlanma imkanı sunuyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yaptığı açıklamada atölyelere ilişkin detayları paylaştı. Açıklamada "Milli Teknoloji Atölyelerinin", Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi" hedefleri doğrultusunda öğrencilerin hayallerini, fikirlerini ve projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla 81 ilde kurulacağı belirtildi.

GENÇLERE DESTEK VERİLECEK

Bakanlık, bu atölyelerde milli teknolojileri üretecek ve geliştirecek gençlere destek verileceğini ve sanayi için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirileceğini vurguladı.

Açıklamada, üniversite ve TÜBİTAK destekli bilim merkezlerinde Milli Teknoloji Atölyeleri kurarak, bilim ve teknoloji yarışmalarına katılacak takımlara ihtiyaç duyduğu makine, teçhizat ve sarf malzeme desteği verileceği aktarıldı.

Bu kapsamda sunulacak iki farklı destek programında ilk olarak Atölye Kurulum Projesi'nin en az 200 metrekarelik alana sahip olması planlanan Atölyenin kurulumuna yönelik destekleri kapsayan projeler olacağı belirtildi.

Sürdürülebilirlik ve Kapasite Artırımı Projesi'nin de en az 200 metrekarelik alana sahip ve en az 6 ay süresince hizmet vermiş atölyenin işletme aşamalarında sürdürülebilirliklerini ve kapasitelerini arttırmaya yönelik destekleri kapsayan projeler olacağı bildirildi.

Açıklamada, proje kapsamında, atölye demirbaş ve sarf malzemelerinin belirlenerek temin edilmesi, yarışma süreçlerinin desteklenmesi, yarışma başvuru dosyalarının değerlendirilmesi, alan uzmanları ile takımların buluşturulması, sanayi işbirliklerinin kurulması, yarışmalara teşvik edici tanıtım ve etkinliklerin desteklenmesi, eğitim programlarının düzenlenmesi, takımlara proje hazırlama konusunda danışmanlık verilmesi, bilgilendirme, farkındalık, iletişim kampanyaları yürütülmesinin planlandığı belirtildi.

Projeyle üniversite-sanayi işbirliklerinin de hedeflendiği vurgulanan açıklamada, başvuruların TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden çevrim içi yapılacağı kaydedildi.