Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesi için çok değerli" diyerek duyurdu: Tüm alt sistemler yerlileştirilecek

29 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:40

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da TÜMOSAN fabrikasını ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada savunma sanayisinde alt sistemlerin tamamen yerlileştirilmesi hedefini açıkladı. Kacır, hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmamasının, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi için çok değerli olduğunu belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır​, Konya​ Sanayi Odası’nın 50. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Konya’da önemli açıklamalarda bulundu. TÜMOSAN fabrikasını ziyaret eden Bakan Kacır, savunma sanayisinde alt sistemlerin tamamen yerlileştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

TÜMOSAN'IN SAVUNMA SANAYİİ YATIRIMLARINI İNCELEDİ

Yetkililerden üretim ve AR-GE faaliyetleri hakkında bilgi alan Kacır, TÜMOSAN'ın savunma sanayisine yönelik yatırımlarını yerinde inceledi. Fabrikada üretilen traktöre binen Kacır, çalışanlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Kacır, Türkiye'nin öncü sanayi şehirlerinden Konya'da, sanayinin iftihar müesseselerinden TÜMOSAN'ı ziyaret ettiğini söyledi.

TÜMOSAN'ın kuruluşuna merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın öncülük ettiğini anımsatan Kacır, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen Milli Teknoloji Hamlesi'ne de TÜMOSAN'ın çok önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

TÜMOSAN, TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ EURO 5 TRAKTÖR MOTORLARINI GELİŞTİRİYOR

Kacır, fabrikada çok farklı araçların motorlarının üretildiğini ve savunma sanayisine yönelik motor geliştirme ve üretme faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. TÜMOSAN yetkililerinden yürütülen faaliyetlerle önümüzdeki dönemde tamamlanması hedeflenen AR-GE çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını ifade eden Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ilk Euro 5 yerli traktör motorları TÜMOSAN'da geliştirilmiş, yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle üretilebilen Euro 5 traktör motorlarının üretim sürecinin tamamlanmış olması gurur vesilesi oldu. 6x6 zırhlı kara araçlarımızda kullanılan motorları, milli insansız deniz araçlarımızda çalışacak motorları da TÜMOSAN'ın geliştirmekte olduğunu ve bütün bu çalışmaların tümüyle yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini, test süreçlerinin de yine bu tesisin içinde başarıyla tamamlanabildiğini görme imkanımız oldu. TÜMOSAN, milli teknolojiye güç veriyor."

"HİÇBİR ALANDA DIŞA BAĞIMLILIK UNSURU KALMAMASI ÖNEMLİ"

TÜMOSAN yetkililerine ve emeği geçenlere teşekkür eden Bakan Kacır, önümüzdeki dönemde özellikle savunma sanayisinde tüm alt sistemlerde yerlileşme hamlelerini hızlandırmak istediklerini anlattı. Hiçbir alanda dışa bağımlılık unsuru kalmamasının, Milli Teknoloji Hamlesi hedefi için çok değerli olduğunu vurguladı. Ayrıca hava, kara ve deniz araçlarında itki ve güç sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirilmesine, üretilmesine özellikle önem ve kıymet verdiklerini sözlerine ekledi.