Bakan Kacır, TEKNOFEST Adana'yı değerlendirdi: Festival, rekor ziyaretçi sayısı ile kapanış yaptı

06 Ekim 2024 17:52 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 17:54

TEKNOFEST Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali, Adana'da 1 milyondan fazla ziyaretçiyle tamamlanarak Akdeniz ve Adana tarihinin en büyük etkinliği oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, festivali değerlendirerek, 50 yarışmanın finallerinin yapıldığını ve "Milli Teknoloji Hamlesi"ne toplumun her kesiminden büyük destek geldiğini vurguladı.

İhlas Medya Dijital Varlıklar'ın da büyük bir katılım gösterdiği TEKNOFEST Havacılık, Teknoloji ve Uzay Festivali, Adana Havalimanı'nda son kez ziyaretçilerini ağırladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 128 kurumun katılımıyla düzenlenen etkinliğin son gününde önemli değerlendirmelerde bulundu.

ZİYARETÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Bakan Kacır'ın açıklamasına göre TEKNOFEST, bugünkü katılımla birlikte 1 milyon ziyaretçi sayısını aşarak, Akdeniz ve Adana tarihinin bugüne dek gördüğü en büyük etkinliğe ev sahipliği yapmış durumda. Kacır, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu TEKNOFEST'te de milletin 7'den 77'ye "Milli Teknoloji Hamlesi"ne, tam bağımsız Türkiye idealine çok güçlü şekilde sahip çıktığını ifade etti.

TEKNOFEST ŞAMPİYONLAR LİGİ, İLK KEZ YAPILDI

Bakan Kacır, TEKNOFEST'e Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerin geldiğini anlattı. 50 yarışmanın finallerini ve ödül törenlerini burada tamamladıklarını belirtti. TEKNOFEST yarışmaları arasında en başarılı takımlar arasında ilk kez yapılan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ni ve 32 ülkenin en başarılı drone şampiyonlarının yarıştığı Drone Cup'ı gerçekleştirdiklerini anlattı.

TEKNOFEST'in sadece Türkiye'de değil, dünya ölçeğinde muazzam bir etkinlik olduğuna işaret eden Kacır, her yıl yeni rekorlara milletle birlikte imza attıklarını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN HAMLELERİ, DİĞER ÜLKELERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kacır, Türkiye'nin "Milli Teknoloji Hamlesi"nde elde ettiği başarılar, savunma sanayisindeki kazanımları ve insansız hava araçlarında dünyada bir numara olmasının pek çok ülkenin dikkatini çektiğini ifade etti. Böyle bir etkinliği çok sayıda ülkenin büyükelçisinin bizzat görme ve buradan yeni işbirliği olanakları geliştirme arzusunda olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu yıl da çok sayıda büyükelçiyi ağırladıklarını ifade eden Bakan Kacır, uluslararası işbirliklerine açık olduklarını konuştuklarını dile getirdi. TEKNOFEST ve yürüttükleri yüksek teknoloji odaklı çalışmaların küresel işbirlikleriyle daha hızlı ve daha yaygın ortaya koyabilecekleri işler olduğunu vurguladı.

Özellikle dost ülkelerle işbirliklerini güçlendirmek istediklerini işaret eden Kacır, "Her daim şunu ifade ediyoruz, teknoloji geliştirme dünyada sadece birkaç ülkenin ve birkaç şirketin elinde olmamalı. Mutlaka çok daha katılımcı bir anlayışla hem dünyadaki pek çok ülkenin hem de her bir ülkede, her bir toplumda farklı kesimlerin dahil olduğu bir süreci birlikte kurgulamalı, inşa etmeliyiz" diye konuştu.

Bu yönüyle TEKNOFEST'in teknoloji geliştirme süreçlerini çok daha katılımcı ve kapsayıcı kıldığını vurgulayan Kacır, "Burada yarışmalara katılan gençlerimiz toplumun her kesiminden insanların çocukları. Dolayısıyla biz aslında toplumun bütün kesimlerine teknolojinin kullanıcısı olmakla yetinmeyip, teknolojinin geliştiricisi, üreticisi olma fırsatını sunabilmek adına TEKNOFEST'leri gerçekleştiriyoruz. Bununla da muazzam bir başarı elde ettiğimizi açıkça görüyoruz" ifadesini kullandı.

1 MİLYON 650 BİNİ AŞKIN GENÇ KATILDI

Kacır, bu yılın TEKNOFEST'inde 50 yarışmaya 1 milyon 650 binden fazla gencin katıldığını ve böylelikle Türkiye'nin aslında bir özgüven devrimini gerçekleştirmiş olduğunu sözlerine ekledi.

Kacır, Türkiye'nin havacılık gibi uzay alanında da iddia sahibi olduğunu, kendi uydularını, görüntüleme, haberleşme sistemlerini geliştirip test edebilen ve üretebilen az sayıda ülkeden biri niteliğini taşıdığını söyledi. Bu yıl Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarına da adım attığını anımsatan Kacır, astronotlar Alper Gezeravcı ile Tuva Cihangir Atasever'in uzayda gerçekleştirdiği bilim misyonlarının önem taşıdığını bildirdi. Kacır, böylelikle Türk bilimi ve uzay araştırmaları tarihinde yeni bir sayfa açıldığına dikkati çekti.

2026 YILINDA ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ KONGRESİ DÜZENLENECEK

Önümüzdeki hafta Milano'da Uluslararası Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi'ne (IAC) katılacaklarının altını çizen Kacır, geçen yılki kongrede, IAC'nin 2026'da Antalya'da gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını anımsattı. IAC'nin Türkiye'de şu ana kadar yapılmış en büyük uluslararası bilimsel etkinlik olacağını dile getirdi. "Buna da doludizgin hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı Milano'da diğer Uluslararası Uzay Federasyonu üyesi ülkeler ve yönetimiyle de paylaşacağız" dedi.

Türkiye'nin uluslararası etkinlikleri düzenleme konusunda çok deneyimli bir ülke olduğunu vurgulayan Kacır, "Antalya muhteşem bir şehir. Ümit ediyorum 2026'da IAC de yine çok heyecan verici geçecek ama biz o kongreye de yine kendi bakış açımızla, özellikle toplumun gençlerin katılımı konusunda yeni adımlar atacak, yenilikler kazandıracağız" bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bilimde, teknolojide ve inovasyonda bu yolculuğu "doludizgin sürdüreceğini" bildiren Kacır, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tam bağımsızlık ideali doğrultusunda bütün bu adımları atıyoruz. Sadece Türkiye'nin istikbali için değil, aslında dünyada pek çok ülkeye ilham kaynağı olabilmek adına da bu başarıları hep birlikte ortaya koyuyoruz." diye ekledi.