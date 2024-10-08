Bakan Kacır, Türkiye'nin büyük yükselişini anlattı: Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'e çıktı

08 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 09:23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti'nin Nevşehir'deki "Gençlik Buluşması" programında Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayiinde elde edilen başarılara dikkat çekti. Kacır, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'e çıktığını vurgulayarak, gençleri bu hamlenin öncüleri olarak gördüklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı​ Mehmet Fatih Kacır​, AK Parti'nin Nevşehir'de düzenlemiş olduğu "Gençlik Buluşması" programına katıldı ve gençlerle bir araya geldi. Bakan Kacır, programda yaptığı açıklamalarda, Türkiye​'nin Milli Teknoloji Hamlesi​ kapsamında elde ettiği kazanımların önemine ve savunma sanayiindeki çalışmalarına değindi.

Kacır, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyelerine çıktığını söyledi. Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımları savunma sanayiinde elde ettiğini dile getiren Kacır, "Bu elbette tesadüf değildir. Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik Türkiye için kaçınılmaz bir hedefti" ifadesini kullandı.

"GENÇLER, MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ'NİN SAHİPLERİ"

Bakan Kacır, gençleri Milli Teknoloji Hamlesi'nin sahipleri olarak gördüklerini belirtti. Gençlere, "Sizler Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğunda, Türkiye'nin kritik teknolojilerinin yerli ve milli olarak geliştirilebilmesi ve rekabetçi şekilde dünyaya sunabilmesi yolculuğunda Allah'ın izni ile öncüler ve akıncılar olacaksınız" çağrısında bulunan Kacır, bunun ispatının, bu güne kadar Türk gençliğinin, TEKNOFEST kuşağının bu milletin asil evlatlarının başarılarında olduğunu kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nde bugüne elde ettiği başarıları, gençler sayesinde kazandığını sözlerine ekledi.

"MÜTEFFİKLERİMİZ YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Bakan Kacır, Türkiye'nin 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olduğunu sözlerine ekledi. İhtiyaç duydukları savunma sistemlerinden mahrum kaldıklarını ve bu süreçte müttefikleri yanında göremediklerini söyleyen Kacır, "Hatta o müttefiklerimizi mücadele ettiğimiz terör örgütlerinin yanında, arkalarında gördük. Çoğu zaman ihtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini parasını versek dahi bize vermekten imtina ettiler, kaçındılar. Halen de bunları yapıyorlar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2000'li yıllarda yerlileşme ve millileşme hamlesini başlattığına dikkati çeken Kacır, "'Neye ihtiyacımız var ise onu biz geliştireceğiz, biz üreteceğiz' dedi. Savunma sanayiinde yerlilik oranımız yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi" diye konuştu.

"TÜRKİYE, İHA'LARDA BİR NUMARA"

Günümüzde Türkiye'nin kara araçları, deniz platformları, hava araçları, uzay ve uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üretme ve geliştirme iddiasına sahip olduğunu sözlerine ekleyen Kacır, Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünyada bir numara olduğunu, Sadece Türkiye'nin değil, 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin insansız hava araçlarının muhafaza ettiğini anlattı. "Bu tarihimizde ilk kez bir yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesi" dedi.

2014 yılına kadar İHA denildiğinde herkesin İhlas Haber Ajansı'nı anladığını söyleyen Bakan Kacır, 2005 yılında Selçuk Bayraktar'ı çok az kişinin tanıdığını, Bayraktar'ı tüm Türkiye'nin tanımasının ise 10 yıl sürdüğünü söyledi. Türkiye'de ilk kez 2014'te bir SİHA'dan akıllı mühimmat atışı yapıldığını anımsattı ve o atışın, ertesi gün bütün medyada manşet olduğunu dile getirdi ve ekledi:

"Çünkü bu Türkiye'nin stratejik bir galibiyeti. O yıllara kadar insansız hava aracından haberdar bile değildi. İHA deyince kimse insansız hava aracını anlamıyordu, herkes İhlas Haber Ajansı'nı anlıyordu."