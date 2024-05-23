Bakan Uraloğlu tarih vererek duyurdu: 5G değil, 5.5G'ye geçeceğiz!

23 May 2024 12:49 - Güncelleme : 23 May 2024 13:05

Türkiye, mobil telekomünikasyon hizmetlerinde yeni bir çağa adım atmaya hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2026 yılında 5G teknolojisine geçiş yapmayı planladığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5G'ye geçiş sürecinin doğru zaman ve maliyet dengesi gözetilerek yapılacağını belirtti. Uraloğlu, "5G'ye doğru zamanda ve doğru fiyatla geçelim istiyoruz. Lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayıp muhtemelen 2026'da 5G'ye geçmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

"GEÇECEĞİMİZ TEKNOLOJİ 5G DEĞİL, 5.5G GİBİ OLACAK"

Türkiye'nin geçiş yapacağı teknoloji, standart 5G'den daha ileri bir seviye olacak. Bakan Uraloğlu, bu konuda şunları söyledi: "Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak, 5.5G gibi olacak. Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi."

Bu açıklama, Türkiye'nin telekomünikasyon altyapısının dünya standartlarına uygun şekilde güncelleneceğini ve gelişmiş bir 5G teknolojisiyle hizmet vereceğini gösteriyor.

TÜRKİYE, 6G'Yİ DE KAÇIRMAYACAK

Uraloğlu, Türkiye'nin sadece 5.5G ile sınırlı kalmayacağını ve 6G teknolojisini de yakından takip ettiklerini belirtti. Bakan, "6G'yi de dünyada takip ediyoruz ve bununla ilgili toplantılara katılıyoruz. O süreci de kaçırmayacağız" diyerek, Türkiye'nin gelecekteki telekomünikasyon teknolojilerine de hazırlıklı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ-MİLLİ HABERLEŞME UYDUSU: TÜRKSAT 6A

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya da değindi. Temmuz ayında uzaya fırlatılması planlanan Türksat 6A, askeri ve sivil haberleşme için büyük önem taşıyor. Uraloğlu, Özellikle askeri haberleşme için bugüne kadar gerekli önlemleri aldıklarını ve yüzde 90 yerliliğe sahip Türksat 6A ile daha da güvende olunacağının sözlerine ekledi.

Uraloğlu, Türksat 6A'nın yazılım ve donanımıyla tamamen yerli üretim olduğunu vurgulayarak, "Artık yazılımıyla her türlü donanımıyla daha güvende olacağız. (Türksat 6A ile) Dünyadaki 10 uydu üreticisinden bir tanesi olduk. İnşallah önümüzdeki ay ABD'ye, oradan da temmuzda yörüngesine fırlatarak hem kaliteyi artıracağız hem kapsama alanını artıracağız" ifadelerini kullandı.

Türksat 6A'nın faydalarına ilişkin de, "Faydası ne olacak? Hem o uydunun aldığı görüntüleri haberleşmeyi daha güvenli ve kaliteli yapmış olacağız hem de bundan sonra ihtiyacı olana uydu yapıp satmaya başlayacağız" diye konuştu.