Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A’ya yeni logo

05 May 2024 11:12 - Güncelleme : 05 May 2024 11:14

Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projesi olan uzaydaki gücüne güç katan Türksat 6A için belirlenen logonun ilhamının; Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Türk bayrağından alındığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Temmuz ayında yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın montaj, entegrasyon ve testlerinin, Türksat, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ iş birliğiyle ülkemize kazandırılan Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde tamamlandığını duyuran Bakan Uraloğlu, yörüngede görev yapacak uydunun "uçuş modeli"nin entegrasyon, sistem seviyesi testleri ve son hizalama ölçümlerinin tamamlandığını aktardı.

"SPACE-X'İN MERKEZİNE GÖNDERECEĞİZ"

Yapılan testlerde uydunun fırlatma süreci ve uzay ortamı için tüm koşullar için dayanıklılığının test edildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bütün testlerimizi başarı ile tamamladık. Haziran ayı başında da özel bir uçakla Amerika’nın Florida eyaletindeki Space-X’in merkezine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.