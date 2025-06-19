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 | Ömer Faruk Dogan

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A uydusunun Türkiye'nin dijital geleceğinde kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak, hizmete alınacağı yılı açıkladı.

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Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 17:41

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A uydusuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Uydunun, Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacağını belirten Uraloğlu, Türksat 7A'nın hizmete alınması planlanan tarihi de açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda yaptığı konuşmada, uydu teknolojilerinin modern savaşların seyrini değiştiren kritik bir unsur olarak öne çıktığına dikkati çekti.

"SAVAŞLAR ARTIK UZAYDA DA KAZANILIYOR"

Artık savaşların yalnızca karada, havada veya denizde değil uzayda kazanıldığını dile getiren Uraloğlu, "Uydular, istihbarat toplama, gerçek zamanlı iletişim, hedef tespiti ve lojistik koordinasyon gibi alanlarda devletlere eşsiz bir üstünlük sağlıyor. Örneğin, devam eden İsrail-İran çatışmasında, uydu tabanlı gözetleme ve iletişim sistemleri, stratejik karar alma süreçlerinde hayati bir rol oynuyor." diye konuştu.

Uydular aracılığıyla toplanan verilerin, hassas hedef tespitinden hava savunma sistemlerinin koordinasyonuna kadar savaşın her aşamasında belirleyici avantaj sunduğunu belirten Uraloğlu, "Bu, bize uzay teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma açısından ne denli kritik olduğunu açıkça gösteriyor. İşte bu nedenle, Türkiye olarak uzayda güçlü bir varlık göstermek, sadece teknolojik bir hedef değil aynı zamanda milli güvenliğimizin ve küresel rekabet gücümüzün bir gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı

Türkiye'nin uzay serüvenine değinen Uraloğlu, şu an yalnızca üretmenin yetmediğini, dünyayla kesintisiz, güvenli şekilde bağlantıda kalmak gerektiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, ekonomilerin, toplumsal yapıların, kamu hizmetlerinin, güvenlik ve kalkınma modellerinin artık bağlantı kapasitesiyle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle bağlantısallık, yeni çağın anahtarıdır ve ticaretin, eğitimin, sağlığın, kamu yönetiminin ve hatta sosyal yaşamın temel taşı haline gelmiştir. Hem bireylerin hem de bütün devletlerin dijital dünyaya entegre olduğu bir dönemde bu altyapının güçlü, güvenilir ve yaygın olması hayati önemdedir. Bu noktada ayrıca bağlantısallığın yalnızca bir teknolojik gereklilik olmadığını, aynı zamanda bir toplumsal dönüşüm aracı olduğunu da vurgulamak isterim."

Uraloğlu, ülke olarak, bu yeni çağın fırsatlarını değerlendirmek ve risklerine karşı hazırlıklı olmak için fiber optik ağlardan uydu teknolojilerine kadar kapsamlı altyapı geliştirdiklerine işaret ederek, bunun sadece teknolojik yatırım değil aynı zamanda sosyal adalet, ekonomik büyüme ve küresel rekabet gücünün de temel taşı olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı

Bir ülkenin haberleşme sistemleri ne kadar kapsayıcı, hızlı ve dirençliyse dijitalleşme kapasitesinin de o ölçüde yüksek olacağını vurgulayan Uraloğlu, uydu teknolojilerinin bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesi olduğunu anlattı.

Bakan Uraloğlu, bir ülkenin yüksek teknolojiye sahip bulunmasının ve milli teknolojiyle uydu üretmesinin küresel anlamda meydan okuma olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli teknolojiyle uydu üretmek, sadece gökyüzüne bir cihaz göndermek anlamına gelmez. Bu, bir ülkenin kendi kaderini tayin etme iradesini, bağımsızlığını ve geleceğe yönelik vizyonunu tüm dünyaya ilan etmesidir. Bugün, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ve 84 yerli ekipmanla ürettiğimiz Türksat 6A'yı hizmete alarak Türkiye'yi haberleşme uydusu tasarlayıp üretebilen dünyadaki 11 ülke arasına taşıdık. Bu, ülkemizin mühendislikte geldiği noktayı göstermesinin yanı sıra Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına atılmış tarihi bir adımdır."

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı

Türksat 6A'nın 21 Nisan'da hizmete alındığını anımsatan Uraloğlu, "Bugün TÜRKSAT, 31, 42 ve 50 derece yörüngelerdeki 6 aktif uydumuzla, dünya uydu operatörleri arasında yer alıyor. Şimdi hem Türksat 6A'nın yeni anlaşmalarıyla ve inşallah ileride Türksat 7A ile bu sıralamada daha da yükseleceğiz. Şimdi önümüzde Türksat 7A var. Bugün imzalanan protokol, Türksat 7A'nın geliştirilmesinde Bakanlığımızın sağlayacağı katkının çerçevesini çizerek, projenin sağlam bir zeminde ilerlemesini temin edecek." dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A Projesi'nin, 42 derece doğu yörüngesinde görev yapan Türksat 3A uydusunun tasarım ömrünün sona yaklaşması nedeniyle başlatıldığını dile getirerek, "2029'da hizmete almayı planladığımız, daha yüksek veri kapasitesi, daha güçlü kapsama alanı ve esnek kaynak yönetim kabiliyetiyle 7A uydusu, Türkiye'nin dijital gelecek vizyonunun taşıyıcısı olacaktır. Hizmete alındıktan sonra ülkemizin uzaydaki bağımsızlığının güçlü bir simgesi olarak varlığını sürdürecektir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A'nın ne zaman hizmete gireceğini açıkladı

"Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nu yalnızca bilgi paylaşım etkinliği görmediklerine işaret eden Uraloğlu, uydu haberleşme teknolojileri bakımından Türkiye'nin gelecek 20 yılına yön verecek strateji zemini olarak değerlendirdiklerini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Türksat 7A Projesi İşbirliği Protokolü" törenle imzalandı.

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