Bakan Uraloğlu'ndan 'Discord' açıklaması: Sosyal medya için yeni düzenlemeler geliyor

13 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 16:03

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, son günlerde tartışılan Discord platformu hakkında açıklamalarda bulundu. Platformların bellli kurallara göre disipline edilmesi gerektiğini belirten Uraloğlu, sosyal medya için yeni düzenleme yapılacağının sinyalini verdi.

Son günlerde yaşanan skandal olaylar nedeniyle popüler iletişim uygulaması Discord​, erişim engeli​ cezasına çarptırılmıştı. Platform üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar ve müstehcenlik gibi suçların işlendiğinin tespit edilmesinin ardından alınan bu karar, sosyal medya platformlarını bir kez daha gündeme getirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı​ Abdulkadir Uraloğlu​, sosyal medya platformları hakkında açıklamalarda bulundu. Kanal 7'deki bir yayında konuşan Uraloğlu, hem Discord platformunun kapatılması hakkında demeçler verdi hem de sosyal medya siteleri üzerinde yeni düzenlemeler yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

"YASAKÇI BİR ZİHNİYETİMİZ YOK"

Erişim engeli getirilen Discord hakkında konuşan Uraloğlu, "yasakçı bir zihniyetle hareket ediyor konumda olmak istemediklerini" belirtti ve kanunların vereceği cezaların caydırıcı olmasının gerektiğini söyledi. Gençlere de bir uyarı yapan Uraloğlu, "Özellikle genç kardeşlerimiz önüne çıkan haberleri teyit etmeden inanmasın" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA İÇİN YENİ DÜZENLEME SİNYALİ

"Bir kere biz sosyal medyayı toplum olarak seviyoruz" diyen Uraloğlu, "Burada kesinlikle belli kurallara göre disipline edilmesi lazım. Bu noktada düzenlemeler yapıyoruz" diyerek sosyal medya platformları için yeni düzenlemelerin yolda olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformları üzerinden ticaret yapan insanları ayrı tuttuğunu belirten Uraloğlu, "Ben söylüyorum, oradan ticaret yapan insanların ayırıyorum. Onun haricinde ne kaybettik? Sadece vatandaşımızı, çocuğumuzu, evladımızı koruma refleksimizi korumamız gerekir" dedi ve ekledi:

"Discord uygulamasını kapattık. Şu malum olaylar olmadan önce kapatmış olsaydık ciddi bir şekilde tartışma olacaktı ama şimdi hiç ses çıkmadı. Dolayısıyla bu tarafı da doğru yönetmemiz lazım."

YAPTIRIMLAR, KADEMELİ OLARAK UYGULANIYOR

Discord ve Wattpad gibi bazı platformların Türkiye'de temsilci bulundurmadığı bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, "Bir taraftan da olması gerekmiyor. Biz daha büyük yaygın olanların temsilcilerinin olmasını istedik. Belki daha da yaygınlaştırılması gerekir. 'Türkiye'de şu içerikleri koymayacaksın' gibi önceden bir düzenlemeler yapılabilir. Bunun için kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptırımları kademeli bir şekilde uyguladıklarını sözlerine ekleyen Uraloğlu, ilk önce uyarı gönderdiklerini belirtti. Düzeltilmediğinde ilgili platforma reklam yasağı getirdiklerini söyledi. Yine sorun ortadan kalkmazsa, bant daraltma ve erişim engeli gibi ceza yöntemlerine başvurduklarını dile getirdi.

Uraloğlu, "Instagram'dan sonra gördüler gereği yapılıyor. Vatandaşlar olarak milli ve manevi değerlerimize saldırı olduğunda şu platformda bir günlüğüne üyeliğimizi donduralım diyorlar mı?" diye konuştu.

"GEREĞİ YAPILIR"

"Hizaya gelmeyenlerle ilgili gerekenler yapılır" diye konuşan Uraloğlu, "Yasakçı bir zihniyetle hareket ediyor konumda olmak istemiyoruz. Kanunların vereceği cezaların caydırıcı olması lazım. Özellikle genç kardeşlerimiz önüne çıkan haberleri teyit etmeden inanmasın" açıklamasında bulundu.