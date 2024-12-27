Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı!

27 Aralık 2024 09:25 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de uzun süredir erişime kapalı olan Discord ve Roblox hakkında yeni açıklamada bulundu. Uraloğlu, her iki platformun da erişim yasağının kalkmasının mahkeme kararına bağlı olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya ve dijital platformlara ilişkin düzenlemeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Roblox ve Discord platformlarının Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağından çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamlara dair sorulara cevap verdi.

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMINA DÜZENLEME GELİYOR

Bakan Uraloğlu, çocukların sosyal medyaya erişimi konusunda yasal düzenleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalıştıklarını ifade etti. Meclis ve komisyonla da ortak bir süreç yürüttüklerini anlatan Uraloğlu, "Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında düzenleme yapmış oluruz" diye konuştu.

ROBLOX VE DİSCORD İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

"Roblox ve Discord yasakları kalkacak mı?" sorusuna cevap veren Uraloğlu, her iki platformun da Türkiye ile iletişim halinde olduğunu belirtti. Bu platformlar, mahkeme kararlarıyla kapatıldığı için mahkeme kararıyla yeniden açılabileceklerini dile getiren Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim ile iletişim halindeker Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek."

GOOGLE'IN YENİ GÜNCELLEMESİNE DEĞİNDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Google'ın arama algoritmasında yaptığı yeni güncelleme sonrasında Türkiye'deki birçok internet sitesinin keşfet gibi bölümlerde görünmesinde problem olduğuna ve bazı kişilerin bunu "sansür" olarak adlandırdığına dair soruya da cevap verdi.

Uraloğlu, yeni güncellemenin Google global tarafından alınan bir karar olduğunu ve Google Türkiye'nin etkisinin olmadığını belirterek, "Bizde yakından takip ettik ancak Rekabet Kurumu'nun görevi olduğu için onlar gereğini yaptı. Bizde takip ediyoruz şu an için bizim yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruz açıkçası" ifadesini kullandı.