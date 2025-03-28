Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama

İstanbul
Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya düzenlemesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi tutulması gerektiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "13 yaş altına izin verilmesin" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyada yaş kısıtlamasına dair açıklamada bulundu,
Bakan Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sosyal medyada 13'le 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altına izin verilmesin"
Son dakika haberinin detayları gelecek...