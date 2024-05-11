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Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 12:44 - Güncelleme : 11 May 2024 12:48
Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri olarak çalışan Turgay Karakaş’ı tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

“Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle, teknolojiyle aşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı, ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı; azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE’ de Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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