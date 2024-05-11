Bakanı Kacır, engelleri aşan ilk Türk uzay mühendisini tebrik etti
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 May 2024 12:44 - Güncelleme : 11 May 2024 12:48
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri olarak çalışan Turgay Karakaş’ı tebrik etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;
“Engelleri sevgiyle, özgüvenle, bilimle, teknolojiyle aşıyoruz. Çalışma arkadaşımız Turgay Karakaş belki 6 yaşına kadar hiç konuşamadı, ama şimdi hepimiz başarılarıyla onu konuşuyoruz. Yılmadı; azmi ve çalışkanlığıyla TÜBİTAK SAGE’ de Türkiye’nin ilk uzay mühendislerinden biri oldu.” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı