Bakterilerle ilgili büyük buluş: Bilim insanları 'kış' detayını keşfetti

09 Eylül 2024 15:27 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 15:31

Vanderbilt Üniversitesi'nden araştırmacılar, siyanobakterilerin maruz kaldıkları ışık miktarına dayanarak mevsim değişikliklerini öngörebildiklerini ve buna hazırlık yapabildiklerini keşfetti. Deneyler, kısa gün ışığına maruz bırakılan bakterilerin soğuk koşullarda hayatta kalma şansının iki ila üç kat arttığını gösterdi.

Dünya üzerindeki en basit yaşam formlarından biri olan siyanobakterilerle ilgili ilginç bir keşif yapıldı. Bakteriler üzerinde gerçekleştirilen bir deneyin sonuçlarına göre, maruz kaldıkları ışık miktarına dayanarak mevsimlerin değişimini öngörebiliyor ve buna hazırlık yapabiliyorlar.

Karmaşık organizmaların gün uzunluğunu gelecekteki çevresel koşullar için bir ipucu olarak kullanabildikleri yüzyılı aşkın bir süredir biliniyor (örneğin havalar soğumadan önce günlerin kısalması gibi). Göç, çiçeklenme, kış uykusu ve mevsimsel üreme gibi olayların tümü, fotoperiyodizm olarak bilinen bitki ve hayvanlardaki bu tür tepkiler tarafından yönlendiriliyor.

Ancak şimdiye kadar bakteri gibi basit yaşam formlarında bu durum hiç görülmemişti.

BAZI BAKTERİLER, SOĞUKTA HAYATTA KALABİLDİ

Vanderbilt Üniversitesi'nden Luísa Jabbur ve ekibi, Synechococcus elongatus siyanobakterilerini yapay olarak farklı gün uzunluklarına maruz bıraktı ve kısa günleri simüle edilen bakterilerin buz gibi soğuklarda hayatta kalma oranlarının iki ila üç kat daha iyi olduğunu keşfetti. Bu durum, bakterilerin kış benzeri koşullara hazırlandığını gösteriyor.

Araştırmacılar, daha kısa ve daha uzun süreleri test ederek bu tepkinin gelişmesinin dört ila altı gün sürdüğünü belirledi. Bu organizmalar, birkaç saat içinde yeni bir nesil oluşturuyor, bu da hücrelerin gün uzunluğuyla ilgili bilgiyi torunlarına aktardıkları anlamına geliyor. Ancak araştırmacılar, bu bilginin nasıl iletildiğini henüz anlayabilmiş değiller.

Fotosentez yoluyla güneş ışığından enerji yakalayan siyanobakteriler 2 milyar yıldan uzun bir süredir var ve dünyanın hemen hemen her yerinde bulunuyorlar.

Şu anda İngiltere'deki John Innes Merkezi'nde çalışan Jabbur, "Siyanobakteri kadar eski ve basit bir organizmanın fotoperiyodik tepkilere sahip olabilmesi, bunun hayal edebileceğimizden çok daha önce evrimleşmiş bir olgu olduğunu gösteriyor" dedi.