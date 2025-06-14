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 | Ömer Faruk Dogan

Balıklar öldürülürken kaç dakika acı çekiyor? Bilim insanları cevapladı

Yeni araştırmalar, özellikle gökkuşağı alabalığı gibi türlerin, kesim sırasında yaygın olarak uygulanan hava ile boğma yöntemi nedeniyle ortalama 10 dakika, bazı durumlarda ise 22 dakikaya kadar dayanılmaz acılar çektiğini ortaya koydu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.06.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
14.06.2025
saat ikonu 11:54

Gökkuşağı alabalığı gibi bazı balık türlerinin, yakalanıp öldürülürken 2 ila 20 dakika kadar süren dayanılmaz acılar çektiği ortaya çıktı. Independent'in haberine göre, araştırmacılar, bulguların her yıl insan tüketimi için öldürülen yaklaşık 2,2 trilyon vahşi ve 171 milyar çiftlik balığının refahının artırılmasına yardımcı olabileceğini umuyor.

"BALIKLAR İNSANLIK DIŞI BİR ŞEKİLDE ÖLDÜRÜLÜYOR"

Çalışmada, bilim insanları balıkların kesiminde yaygın olarak kullanılan hava ile boğma (hava asfiksisi) yöntemi üzerine yoğunlaştı. Hayvan refahı grupları, balıkların oksijensiz bırakıldığı bu yöntemin, bilinç kaybının uzun sürmesi nedeniyle insanlık dışı olduğunu uzun süredir dile getiriyor.

Araştırmacılar, gökkuşağı alabalıklarının bu süreçte ortalama 10 dakika boyunca şiddetli acı çektiğini, bu sürenin balığın boyutu ve su sıcaklığı gibi faktörlere bağlı olarak 2 ila 22 dakika arasında değişebileceğini belirtti.

Yakalanan balıkların buzlu suya konulmasının daha fazla acıya neden olabileceği uyarısında da bulunan uzmanlar, "Düşük sıcaklıklar metabolik süreçleri yavaşlatarak bilinç kaybı süresini uzatabilir" ifadelerini kullandı.

Hayvanın kafasına özel aletlerle darbe indirilmesini içeren "darbeli bayıltma" yönteminin balıkları fazla acı çektirmeden hızlı bir şekilde öldürebileceği, ancak "uygulama zorlukları" ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

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